Nymburk si s předstihem zajistil čtvrtfinále Ligy mistrů, Szombathely porazil 96:68

Basketbalisté Nymburka porazili v 5. kole osmifinálové skupiny Ligy mistrů doma Szombathely 96:68 a zajistili si v předstihu postup do čtvrtfinále. Svěřenci trenéra Francesca Tabelliniho vyrovnali postupem mezi osm nejlepších týmů soutěže klubové maximum. Skupinu L, v níž si upevnili vedení, zakončí příští týden ve Španělsku na hřišti Murcie. Aktualizujeme Praha 20:32 18. března 2025 Tylan Birts (vlevo), Nighael Caesar (uprostřed) a Martin Kříž na lavičce Nymburka v zápase Ligy mistrů se Szombathely | Zdroj: Basketball Champions League

Nymburk postoupil do čtvrtfinále Ligy mistrů potřetí a popáté v evropských pohárech. Jednou se mu to také povedlo v Eurocupu, vloni hrál stejnou fázi ve FIBA Europe Cupu. Středočeši budou usilovat o první postup do Final Four ve své historii.

Za jedenáctým triumfem v tomto ročníku LM a čtvrtým v osmifinálové části dnes vedli Nymburk autoři 17 bodů Nighael Ceaser a Stephen Brown. Maďarskému soupeři, který neuspěl ve skupině popáté, nepomohl stejný počet bodů Benedeka Varadiho.

Podrobnosti připravujeme...

Basketbalová Liga mistrů - osmifinálová skupina L, 5. kolo: ERA Nymburk - Falco-Vulcano Szombathely 96:68 (33:19, 55:34, 73:58) Nejvíce bodů: Brown a Ceaser po 17, Bohačík 14 - Varadi 17, Bognar 13, Diggs 10. Fauly: 17:20. Trestné hody: 19/11 - 9/7. Trojky: 9:9. Doskoky: 54:30.