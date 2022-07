Basketbalistům výhra nad Bosnou Hercegovinou na postup zatím nestačí. Budou muset zabojovat v Litvě

Čeští basketbalisté mají postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa stále ve svých rukách. Rozhodla o tom výhra o dvanáct bodů nad Bosnou a Hercegovinou. O dva body Čechům utekla první a poslední šance zajistit si v předstihu účast v další skupině. Bojovat tak budou muset až do konce, a to v Litvě. Pardubice 17:05 2. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalisté Ondřej Balvín, Tomáš Satoranský, John Roberson a Martin Peterka při zápase 1. července 2022 | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Mít postup hotový by bylo pěkné, na druhou stranu - co z toho? Stejně chceme jet do Litvy vyhrát a v tu chvíli pak těch čtrnáct dnů víc neřešíme,“ řekl Radiožurnálu kapitán Vojtěch Hruban.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Jakuba Kanty z Pardubic, kde se o postup do další fáze kvalifikace hrálo:

„Šli jsme do tohohle okna s tím, že chceme vyhrát dva zápasy,“ potvrzuje Tomáš Satoranský - opora basketbalová reprezentace, kterou po druhé výhře v řadě čeká poslední utkání v první části kvalifikace mistrovství světa.

V pondělí od půl sedmé večer nastoupí výběr kouče Ronena Ginzburga v Litvě proti domácímu zatím neporaženému lídrovi tabulky skupiny F. Pokud vyhraje, nemusí se ohlížet na výsledek konkurentů.

„Pro nás je samozřejmě úkol jasný: jet do Litvy a zvítězit,“ říká Satoranský. Ze čtyř týmů projdou dál první tři. Za už jistě postupující Litvou jsou v tabulce aktuálně druzí Češi. Nicméně jen kvůli horšímu vzájemnému skóre třetí Bosna a Hercegovina má stejnou bilanci a poslední Bulharsko jen o jednu výhru méně.

Kdyby nebylo útočného doskoku, tak odvádíme skvělou práci, hodnotil zápas s Bosnou Satoranský Číst článek

„To je vlastně stejné, jako minulá kvalifikace. Přes léto jsou prostě týmy úplně jiné a může dojít k všelijakému neočekávanému výsledku. Co si navíc budeme povídat - my jsme si do léta nepřinesli úplně nejlepší bilanci, takže jsme s tím tak trochu počítali. A hlavně máme ještě jeden zápas,“ říká Jaromír Bohačík.

K udržení šance na účast na druhém světovém šampionátu v řadě by českým basketbalistům za určitých okolností mohla v pondělí stačit v Klaipedě i porážka na půdě tradiční evropské basketbalové bašty.

„Dostat se bez výhry do další skupiny s nějakými šancemi na postup by bylo těžké, takže tu výhru stejně potřebujeme,“ připomíná však Hruban fakt, že výsledky z první fáze kvalifikace se do té druhé přenáší.

Když Češi v Litvě neuspějí, dál je pošle už jen příznivý výsledek později hraného duelu mezi Bosnou a Bulharskem. Slavit budou moct v případě, že Bulharsko v Sarajevu nevyhraje o tři, čtyři nebo pět bodů.