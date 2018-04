Luboš Bartoň přebírá basketbalovou osmnáctku, v Barceloně trénoval i tři týmy najednou

Hráčskou kariéru ukončil Luboš Bartoň dnes slavící 38. narozeniny teprve před dvěma lety.Pak se bývalý kapitán basketbalové reprezentace vrhnul rovnou na trénování a už má v životopisu zajímavé štace jako asistent. Turbulentní období plné změn má už snad za sebou a před sebou novou výzvu - poprvé byl jmenován hlavním trenérem, nově velí národnímu týmu do 18 let. Barcelona 13:37 7. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luboš Bartoň ukončil hráčskou kariéru před dvěma lety | Foto: David Kalvas

Jeden ze tři českých vítězů basketbalové Euroligy Luboš Bartoň sice žije stále ve Španělsku a trénuje tam, ale teď se bude snažit vychovávat své nástupce také pro českou reprezentaci.

„Je to zodpovědnost a někdy člověk musí zavřít obě oči a jít dál. Většinou ti talenti nejsou úplně jednodušší. Mít tu Vítka Krejčího i Luboše Kováře je velká výhoda, protože stupeň kvality pak stoupá,“ říká Radiožurnálu Luboš Bartoň, který dnes slaví osmatřicáté narozeniny.

Doteď trénoval především mládež Barcelony, za kterou sám hrával. Jako asistent působil na Eurobasketu u českého výběru Ronena Ginzburga. A nedávno si vyzkoušel už i krátké angažmá u prvního týmu Barcelony, kde pod dočasným koučem Alfredem Julbem stihl jako asistent odkoučovat jeden euroligový zápas s Maccabi Tel Aviv.

„Měl jsem asi sedm týdnů v řadě, když jsem si opravdu nemohl odpočinout, byl jsem v jednom tahu. Jsem zvyklý jet jako mašina, ale bylo to mezi třemi týmy a už jsem musel některé věci odkládat. Oddychl jsem si, když mi řekli, že jdu zpátky k juniorům a první tým nechám být,“ vysvětluje.

Vedení katalánského velkoklubu totiž přivedlo nového hlavního trenéra Svetislava Pešiče a Bartoň se tak vrátil k juniorce. I tak to ale byla pro bývalého kapitána české reprezentace a začínajícího trenéra cenná zkušenost.

„Bylo to skvělé. Moje úkoly byly spíš povzbudit hráče, aby hráli agresivně a uvolněněji. Udělali jsme scouting a rozbor Maccabi. Bylo málo času, ale výhoda byla, že ve volném čase koukám na drtivou většinu zápasů Euroligy, takže Maccabi jsem viděl asi desetkrát,“ říká Bartoň.

Mix motivace a zkušeností

Kromě Euroligy a zápasů juniorky ale stíhá sledovat mnohem víc. Třeba svého nového svěřence Víta Krejčího má v nedaleké Zaragoze, kde basketbalově roste, jako na dlani a už delší dobu s ním spolupracuje.

„Viděl jsem asi 80 procent jeho zápasů a jakmile hrají blízko Barcelony, tak jedu a pak mu dávám rozbory, co může zlepšit a co po něm budu chtít v létě,“ předvídá trenér reprezentační osmnáctky.

Bartoňovy dobře míněné rady si Vít Krejčí jenom pochvaluje: „Strašně mi pomáhá. Kouká na moje zápasy a pokaždé si buď promluvíme nebo píšeme o všech chybách a maličkostech, co by mi v budoucnu mohly pomoct. Určitě má velkou motivaci a jsou strašně vidět ty zkušenosti. Pro takhle mladé lidi je to jen dobře, aby to mohli slyšet od jednoho z nejlepších hráčů Česka,“ dodává osmnáctiletý Vít Krejčí na adresu Luboše Bartoně, svého nového reprezentačního kouče.