Tři body od historické senzace. Volejbalisty Lvů Praha čeká proti Galati poslední zápas skupiny Ligy mistrů

Volejbalisté Lvů Praha můžou přepsat historii. Pokud v posledním utkání základní skupiny Ligy mistrů porazí za tři body rumunský klub Galati, postoupí poprvé v dějinách český klub do vyřazovací fáze nejprestižnější klubové soutěže a to by byla pro kapitána pražského klubu Jakuba Janoucha senzace. Praha 11:57 17. ledna 2024

„Jedním slovem neskutečné. Jak publikum, tak si troufnu říct, že i náš výkon na hřišti,“ protože Lvi v předchozím utkání ve skupině ukázali, že měřit se můžou i s těmi nejlepšími v Evropě, jak říkal po vítězství nad několikanásobným belgickým šampionem z Maaseiku kapitán Lvů Jakub Janouch.

Historickou účast v play-off nejprestižnější klubové soutěže zajistí Lvům bez ohledu na další výsledky výhra nad rumunským klubem Galati. Ale pozor, musí to být výhra za tři body, a tak k tomu taky Lvi přistoupí, říká Janouch.

„Samozřejmě jsem mistři naší ligy, tak musíme přemýšlet jako vítězové. Liga mistrů je ale pro nás pořád nadstavba. Nechci, aby to vyznělo blbě, že to je tak trochu za odměnu, ale zasloužili jsme si to, když jsme českou ligu vyhráli. Můžeme hrát s čistou hlavou. A když srovnám Belgičany s Rumuny, tak si nemyslím, že to bude lehčí zápas. Bude to podobné, oba týmy jsou mentálně silné, rozhodují maličkosti. U nich jsme prohráli, jsou to mistři Rumunska, budeme na ně mít materiál. Na druhou stranu oni ho budou mít také, řekl Jakub Janouch.

Lvi se na zápas připraví co nejlépe, o tom není pochyb, ale realizační tým rumunského klubu Galati dokáže leckoho překvapit, připomíná libero Milan Moník.

„Rumuni jsou taková horká krev. Hlavně jejich trenér. Mají vyrovnaný tým, 12 lidí a každý může nastoupit. Hned v několika zápasech po prvním setu vystřídal celou šestku. Mají sílu, ale dají se porazit,“ dodává Moník.

A nejlépe za tři body, protože vítězství 3:0 nebo 3:1 posune poprvé v historii český klub do play-off Ligy mistrů. Lvi budou o postup do osmifinále hrát v 19.30 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Už 17.10 má start utkání České Budějovice – Las Palmas. Jihostroj bude bojovat o účast v Poháru CEV.