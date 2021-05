Basketbalista Peterka si zvyká na zahraniční soutěž. ‚V národním týmu chci mít co největší roli.‘

Basketbalový reprezentant Martin Peterka má za sebou první sezonu v zahraničí. Teď si užívá volna - než se v červnu začne připravovat s národním týmem na olympijskou kvalifikaci v Kanadě. Aspoň krátká pauza se mu hodí. S Braunschweigem bojoval totiž do poslední chvíle o postup do play off německé ligy. Nakonec neúspěšně. Braunschweig (Německo) 20:24 25. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Martin Peterka | Foto: Reuters, Michael Schepp | Zdroj: via www.imago-images.de

„Jak bych jedním slovem charakterizoval své zahraniční angažmá? Asi by to bylo slovo výzva.“

Martin Peterka popisuje své zahraniční angažmá

„Cítil jsem, že potřebuju nějakou novou výzvu a myslím si, že to zahraniční angažmá to splnilo,“ přiznává podkošový hráč Braunchsweigu Martin Peterka, který, než vyrazil na první angažmá mimo Česko, strávil předchozích pět sezon v basketbalovém Nymburce.

Na jihovýchodě spolkové země Dolní Sasko v německém klubu zezačátku nastupoval na neoblíbené pozici pivota. Po návratu z jednoho z reprezentačních srazů ale zase hrál na pozici vyššího křídla nebo chcete-li menšího pivota, která mu svědčí lépe. I to mu pomohlo se lépe aklimatizovat.

„V Nymburku jsem to znal, tam jsem věděl, kam si mám dojít pro kartáček a pastu na zuby, pro toaleťák atd. Tady je to všechno nové, první dny jsem si například vůbec nedokázal představit bez navigace. Město je docela velké, takže jsem byl docela zmatený, ale je to tu hezké, je tu velké historické centrum. Já bydlím v apartmánu ve třetím patře. Je moc pěkný, je to taková klidná čtvrť.“

Zvykat si Peterka musel i na odloučení od přítelkyně, která zůstala kvůli studiu v Česku. „Tréninky máme dlouhé, takže když se vrátím domů, snažím se většinou telefonovat s přítelkyní, s rodinou, snažím se hodně číst i vařit. Myslím, že se v kuchyni zlepšuji. Jinak sleduji seriály a občas si něco zahraji,“ popisuje svůj volný čas Peterka.

Německy se sice na střední škole čtyři roky učil, sem tam něco spoluhráčům rozumí, ale ke komunikaci v kabině používá 26letý reprezentant radši angličtinu. S dlouhými tréninky, klidně i dvouapůlhodinovými, a trochu jiným přístupem k basketbalu se vyrovnal. kvalita nejvyšší německé soutěže mu pomohla i na mezinárodní scéně, protože v kvalifikaci se zařadil mezi opory.

„Je pravda, že jsem hrál hodně, docela se mi tam dařilo. Vždycky se na nároďák těším, že si zahraju, a že uvidím kluky. Je super popovídat si zase česky, ne jenom anglicky a německy. Chtěl bych, abych měl i do budoucna v národním týmu co největší roli,“ říká basketbalista Martin Peterka, který by neměl chybět v české sestavě v Kanadě v boji o olympijské hry v Tokiu na přelomu června a července.