Naše síla je v agresivním a rychlém basketu, říká Holešínská před startem mistrovství Evropy

Pro české basketbalistky ve čtvrtek v Izraeli začne mistrovství Evropy. V přípravě Češky prohrály jen jednou ze sedmi utkání, a tak doufají, že si dobrou formu přenesou i do úvodního zápasu na Eurobasketu, ve kterém si od 14 hodin zahrají proti Itálii. Podle českých reprezentantek její hra stojí hlavně na jedné hráčce. Izrael 11:21 15. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České basketbalistky během přípravného utkání proti Turecku | Foto: AA/ABACA, Esra Bilgin | Zdroj: Profimedia

„Určitě Zandalassini, to je největší talent italského basketbalu za posledních X let,“ říká Petra Holešínská.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkaly české basketbalistky před úvodním duelem na mistrovství Evropy proti Itálii

„Třeba se Zandalassini desetkrát netrefí za tři a bude to super. Anebo se třeba trefí a nebude to dobré,“ tuší Renáta Březinová.

„Budou to podle mě hodně hrát na Zandalassini, která si v tom týmu může dělat, co chce. Na tu se musíme pečlivě připravit,“ shoduje se se svými kolegyněmi Tereza Vyoralová.

Všechny tři české basketbalistky zmínily Cecílii Zandalassini, 27letou hráčku Virtusu Bologna, která má ve své sbírce i titul ze zámořské WNBA. Zastavit ji nebude nic jednoduchého.

Ale zatímco Italky můžou být až moc závislé na výkonech své hvězdy, na české straně může podle Petry Holešínské pokaždé zazářit někdo jiný.

„Myslím si, že naše síla je v tom, že nestojíme na jedné hráčce, která dá každý zápas 20 bodů, ale pokaždé se může ukázat někdo jiný. A pak v agresivním a rychlém basketu, při kterém začínáme na obranné polovině a ze zisků přecházíme do rychlého protiútoku. Řekla bych, že když hrajeme 5 na 5, tak to ještě není úplně ideální, ale z toho rychlého přechodu jsme hodně těžily v přípravě,“ říká Holešínská pro Radiožurnál Sport.

I díky dobrým protiútokům Češky vyhrály šest ze sedmi přípravných zápasů. Tyto výsledky nechce přeceňovat asistent trenérky Ptáčkové Petr Treml: „Někdy se bojím, aby to nebylo spíš kontraproduktivní. Že když jde všechno snadno, vyhráváte, potom se i trochu dostáváte do role favorita a v ní byste měli uspět. Ale ono to tak reálně nemusí být, protože někteří z našich soupeřů nehráli v plném složení.“

Tomu, aby omlazená reprezentace se šesti nováčky na Eurobasketu nepodlehla uspokojení z dobré přípravy, bude chtít zabránit i kapitánka Renáta Březinová.

„Vždycky před zápasem mám v šatně nějaký proslov, během kterého se snažím holky namotivovat. Teď si to musím nějak promyslet, aby šlo o správné naladění a vyburcování, které přinese zdravé sebevědomí. Aby to nebylo ‚7:1, pojďme, porazíme všechny!‘ Samozřejmě že chceme, ale musí to být všechno v nějaké rovnováze,“ hlásí pivotka Březinová.

Ta se postaví k úvodnímu rozskoku proti Itálii ve 14 hodin, kdy začne i přímý přenos Radiožurnálu Sport.