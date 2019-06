Když vyhrají a postoupí ze skupiny, splní cíl. Basketbalistky čeká na mistrovství Evropy Černá Hora

„Výhrou nad Švédskem jsme se hodně přiblížili, nic ale hotové ještě není. Když prohrajeme zápas s Černou Horou, tak jsme out. Matematika je jednoduchá.“

Tak jednoduché, jak říkal trenér českých basketbalistek Štefan Svitek po vítězném obratu se Švédskem, to ale není. Situace je před posledními zápasy ve skupině B následující:

Výhra znamená jistý postup do osmifinále. Přímo do čtvrtfinále Češky už postoupit z prvního místa nemůžou. Pokud s Černohorkami padnou, postup nebudou mít ve svých rukou, ale stále ještě na něj budou moci dosáhnout.

„Zatím jsme to ještě neřešili. Myslím, že by se to ještě řešit nemělo. Chceme vyhrát, musíme do toho dát všechno a tohle je asi spíš na trenérech, aby to věděli,“ řekla Radiožurnálu rozehrávačka národního týmu Tereza Vyoralová.

Pokud české basketbalistky s posledním týmem skupiny z Černé Hory, která čeká na první výhru na turnaji, prohrají, budou muset spoléhat na to, že ve večerním duelu lídr tabulky Francie potvrdí roli favorita a porazí Švédky vyšším rozdílem, protože v tu chvíli bude rozhodovat skóre.

Vítězství Švédska a prohra Češek v duelu od 14.30, o kterém bude informovat Radiožurnál, znamená jejich jistý konec na turnaji. Dřív než by si samy přály.