Basketbalistky vstupují do mistrovství Evropy s obměněným kádrem. Cílem je postup ze skupiny

České basketbalistky čeká v lotyšské Rize první utkání na mistrovství Evropy. V úvodu skupinové fáze narazí na favoritky celého turnaje – Francouzky, postupně se utkají ještě s týmy Švédska a Černé Hory. Za cíl mají postoupit do play-off, což se jim na minulém šampionátu v Hradci Králové nepovedlo. Riga 11:51 27. června 2019

„Máme ambice, rádi bychom postoupili ze skupinové fáze. Vše další pro nás bude plus,“ přiznává pro Radiožurnál slovenský trenér českého národního týmu Štefan Svitek, který po nejhorším umístění v samostatné historii na šampionátu v Česku nahradil svého současného asistenta Ivana Beneše.

Z posledního mistrovství Evropy jsou v letošním výběru i kvůli zraněním jen čtyři basketbalistky, stejný počet si v Lotyšsku odbyde premiéru na vrcholné seniorské akci.

„Tým se hodně obměnil, ale budeme bojovat. Všichni víme, že nám tu pár lidí chybí, hodně se to projeví, ale máme, co máme. Holky se s tím perou super,“ říká kapitánka a jedna z nejzkušenějších basketbalistek v reprezentaci Romana Hejdová, která se po delší době do národního týmu před kvalifikací vrátila.

To je případ také Terezy Krakovičové, za svobodna Peckové: „Musíme se semknout, hrát více jako tým. Tak budeme hůře čitelní. U nás je stabilní střelec jen Káča Elhotová a ve zbytku se vždycky něco zjeví, ale není to tak, že bychom měli bodově stabilní hráče,“ vysvětluje Krakovičová.

„Věřím v sílu týmu,“ dodává Kateřina Elhotová, podle které ani umístění celkově do šestého místa, a tím zajištění účasti v olympijské kvalifikaci, není nereálné.

„I když je tu generační obměna, tak teď je správný moment, že to můžeme zvládnout. Pro mě osobně je to velká motivace a vždycky byla. Všichni to vnímáme stejně.“

Jestli to tak je, napoví už duel Česko – Francie ve čtvrtek v 14.30.