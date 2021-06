Našly na nás recept, lituje Hejdová prohry s Francií. O postup zabojují basketbalistky s Chorvatskem

„Dvacet bodů možná úplně neodpovídá průběhu zápasu. První polovina byla velice vyrovnaná, myslím, že jsme je zaskočili zónovou obranou,“ myslí si slovenský kouč českých basketbalistek Štefan Svitek stojící v mixzóně v úplně propocené košili.

Jenže to, co v defenzivě platilo na Francouzky hnané dvoutisícovým publikem v prvních dvou čtvrtinách, po přestávce už nestačilo.

„První poločas byl super, hrály jsme zónu. Pak jsme v tom pokračovaly i ve druhém poločase, ale ony na to našly recept. Potom věděly, jak si to rozťukat, takže nás přehrávaly na menších postech pod košem,“ popisuje kapitánka Romana Hejdová.

Díky tomu Francouzky měly po změně stran také volnější střely zpoza trojky a začaly ve skóre Češkám utíkat.

„Měla se změnit obrana ze zóny na osobku. To byl podle mě kámen úrazu,“ uvažuje pivotka Renáta Březinová. „Je to škoda, něco tomu chybělo. Ale je to skvělá příprava na Chorvatky,“ dodává.

O postupu českých basketbalistek do play-off, nebo konci na šampionátu po skupině rozhodne poslední utkání v základní skupině. V neděli od 18.00 se v přímém souboji totiž Češky střetnou po dnu volna právě s Chorvatkami. Stanice Radiožurnál Sport tento zápas odvysílá v přímém přenosu.