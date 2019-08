Basketbalistky do dvaceti let zahájily domácí šampionát prohrou, nestačily na Rusko

České basketbalistky do 20 let zahájily domácí mistrovství Evropy na zimním stadionu v Klatovech porážkou s Ruskem. Trápily se v útoku a favoritkám podlehly 43:58. Domácímu týmu nepomohlo ani 14 bodů Kristýny Brabencové či double double za 10 bodů a 10 doskoků Veroniky Voráčkové. Klatovy 20:59 3. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České basketbalistky začaly domácí mistrovství Evropy prohrou (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Vyhrál lepší tým, o tom není pochyb. První polovina byla hodně vyrovnaná a měli jsme po ní vést aspoň o sedm bodů, ale udělali jsme několik chyb, kvůli kterým jsme dokonce prohrávali,“ řekl kouč českého týmu Ken Scalabroni.

Domácí v poločase ztrácely 21:23, pak už Ruskám nestačily. „Naše problémy z první půle se ještě více přenesly do druhého poločasu, měli jsme problémy na rozehrávce i na doskoku a soupeř nás přehrál,“ doplnil Scalabroni.

V neděli domácí basketbalistky nastoupí v 18.00 proti Švédsku, které dalo Polsku jen 30 bodů a prohrálo 30:58. S Polkami se Češky utkají v pondělí. Všechny celky ze skupiny postoupí do osmifinále.

ME basketbalistek do 20 let v Klatovech - skupina C:

ČR - Rusko 43:58 (8:16, 21:23, 33:44)

Nejvíce bodů: Brabencová 14, Voráčková 10, Šípová 5 - Zotkinová 14, Ogunová 9, Komarovová a Zajcevová po 8.

Polsko - Švédsko 58:30 (14:17, 30:19, 48:24).