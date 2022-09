Basketbalisté chtějí s Nizozemskem předejít situaci ‚hop nebo trop‘ v koncovce, klíčový bude úvod

Čeští basketbalisté si v pondělí vyzkouší ošemetnou roli jasného favorita, když si na evropském šampionátu zahrají proti Nizozemsku, které si své poslední vítězství připsalo loni v únoru. Od té doby prohrálo šestnáctkrát v řadě, ale i Češi už čekají na výhru šest zápasů. „Jsou nebezpeční, nemůžeme do toho vstoupit jako proti Polsku, protože pak to může být hop nebo trop v koncovce,“ varuje kapitán Vojtěch Hruban. Praha 12:52 5. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští basketbaloví reprezentanti Vojtěch Hruban (vlevo) a Martin Peterka (vpravo) | Foto: Václav Mudra | Zdroj: Česká basketbalová federace

„Vůbec nemají špatný tým. Odehráli dva docela slušné zápasy, kdy se dokázali držet celou dobu. Srbové nad nimi nakonec zvítězili díky většímu talentu, Izraelci proti nim hráli hodně špatný zápas a zachraňovali to jen tak tak,“ pokračuje kapitán českého týmu Vojtěch Hruban.

„Jsou nebezpeční, nemůžeme do toho vstoupit jako proti Polsku, protože pak to může být hop nebo trop v koncovce,“ varuje.

Aby si Češi dopřáli klidnější průběh zápasu, budou muset ubránit nejlepšího nizozemského střelce Worthyho de Jonga, který zatím na turnaji dává přes dvacet bodů na zápas.

„Má zlatou ruku, dává těžké střely. Někdy s ním nejde nic udělat, ale pokusíme se ho zbrzdit, aby na body spotřeboval co nejvíce střel a energie. Tudy samozřejmě povede cesta. Je totiž jedním z mála, který dokáže tvořit,“ dodává Hruban.

S jinými dvěma hráči Nizozemska má docela čerstvé osobní zkušenosti David Jelínek. Ten si v posledních dvou sezonách zahrál v týmu Andorry s Yannickem Frankem a Charlonem Kloffem. A v pražské O2 areně se jim ani před vzájemným zápasem nevyhýbá.

„Občas se s nimi bavíme. Když se potkáme, tak si samozřejmě popovídáme,“ potvrzuje Jelínek.

Podle něj si Češi musí dát pozor právě hlavně na všechny tři zmíněné hráče de Jonga, Frankeho a Kloffa, ale ani pod košem to s Nizozemci nebude jednoduché.

„Jsou schopní tvořit situace pro sebe i pro ostatní. Budeme si na ně muset dát pozor, nedělat chyby a nenechávat jim jednoduché body. Mají velké, dynamické a hodně skákavé pivoty, které si musíme pohlídat na doskoku,“ popisuje Jelínek.

A na co zve české diváky? „Budeme se snažit hrát co nejlepší zápas a už konečně vyhrát, aby z toho diváci taky něco měli. Ale určitě bych byl rád, kdyby nás přišlo podpořit co nejvíc diváků. Věřím, že si to užívají stejně jako my a že to bude dobrý basket,“ láká Jelínek.

Utkání Česko – Nizozemsko začne v pondělních 17.30. Celý zápas pro vás bude server iROZHLAS.cz sledovat v podrobné online reportáži. V přímém přenosu ho odvysílá i stanice Radiožurnál Sport.