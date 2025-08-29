Čeští basketbalisté nezvládli na mistrovství Evropy ani druhý zápas. Favorizovanému Turecku podlehli 78:92
Čeští basketbalisté prohráli ve druhém utkání na mistrovství Evropy v Rize s Tureckem 78:92 a zůstávají v základní skupině A bez výhry. Nezabránil tomu ani autor 23 bodů Martin Peterka, který byl spolu s Alperenem Sengünem nejlepším střelcem utkání. Pivot Houstonu na straně vítězů atakoval triple double, protože přidal i 12 doskoků a devět asistencí. Cedi Osman zaznamenal 21 bodů. Českému týmu nepomohlo k výhře ani 14 tříbodových košů.
Turci se sice ujali v úvodu vedení 6:2, ale Češi díky dvěma trojkám Jana Zídka a jedné Ondřeje Sehnala a koši Tomáše Kyzlinka poprvé vedli 13:12. Navíc díky dvěma trefám Peterky z perimetru, parádní smeči a proměněné šestce Víta Krejčího unikli do náskoku 22:14.
Díky úspěšnému pokusu Petra Křivánka z dálky už v 8. minutě měli Češi na kontě šest trojek, na což při úvodní porážce s Portugalskem potřebovali celý zápas. Peterka zařídil náskok po první čtvrtině 27:21.
Po technické chybě trenéra Ergina Atamana proměnil trestný hod kapitán Vojtěch Hruban, který dnes oslavil 36. narozeniny. Jenže to byl jediný český bod za šest minut a 32 sekund a Turci čtrnáctibodovou sérií obrátili stav na 35:28. Přerušil ji až košem a úspěšnou šestkou Tomáš Kyzlink a navázal na to rychlým protiútokem Hruban.
Následovala další sedmibodová série Turecka. Hruban s Jaromírem Bohačíkem snížili, ale poločasový stav 45:37 pro Turky zařídil trojkou Ercan Osmani. Češi dali za druhou čtvrtinu jen 10 bodů a z 11 pokusů z dálky se netrefili ani jednou.
Druhý poločas odstartoval košem Kyzlink, který byl v tu chvíli s devíti body nejlepším českým střelcem, ale vzápětí si připsal dva rychlé fauly a se čtyřmi osobními chybami šel střídat.
Turci dvakrát unikli do náskoku devíti bodů, střeleckou smůlu Ocampova výběru při střelbě z dálky prolomil ve 24. minutě Peterka, který se postaral celkem o 10 bodů za sebou, ale soupeř přesto navyšoval rozdíl a vedl už i o 12 bodů.
Peterka si stihl ještě ve třetí čtvrtině polepšit na pět trojek, Ondřej Sehnal dal na přelomu poslední desetiminutovky dvě a Zídek svou třetí trefou zpoza oblouku snížil na 68:74. Od stavu 77:70 ale Turci definitivně rozhodli šňůrou 11:0 díky trojkám Furkana Korkmaze a Shanea Larkina, čtyřem bodům Osmaniho, šestce Sengüna. Ztrátu 18 bodů zkorigoval ještě Bohačík, který na konci trefil dvě trojky.
V sobotu opět od 13:45 SELČ se svěřenci trenéra Diega Ocampa pokusí oživit naději na postup do osmifinále v utkání proti Estonsku.
Mistrovství Evropy basketbalistů:
Skupina A (Riga):
Česko - Turecko 78:92 (27:21, 37:45, 62:72)
Sestava a body Česka: Kyzlink, Sehnal a Zídek po 9, Kříž 4, Krejčí 3 - Peterka 23, J. Bohačík 8, Hruban 7, Křivánek 4, Martin Svoboda 2, Bálint.
Nejvíce bodů Turecka: Sengün 23, Osman 21, Osmani 16. Fauly: 29:17. Trestné hody: 9/6 - 26/19. Trojky: 14:7. Doskoky: 25:38.