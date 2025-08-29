Čeští basketbalisté nezvládli na mistrovství Evropy ani druhý zápas. Favorizovanému Turecku podlehli 78:92

Čeští basketbalisté prohráli ve druhém utkání na mistrovství Evropy v Rize s Tureckem 78:92 a zůstávají v základní skupině A bez výhry. Nezabránil tomu ani autor 23 bodů Martin Peterka, který byl spolu s Alperenem Sengünem nejlepším střelcem utkání. Pivot Houstonu na straně vítězů atakoval triple double, protože přidal i 12 doskoků a devět asistencí. Cedi Osman zaznamenal 21 bodů. Českému týmu nepomohlo k výhře ani 14 tříbodových košů.

Riga (Aktualizováno: 16:11 29. 8. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Kenan Sipahi z Turecka tísní českého reprezentanta Ondřeje Sehnala

Kenan Sipahi z Turecka tísní českého reprezentanta Ondřeje Sehnala | Foto: Ints Kalnins | Zdroj: Reuters

Turci se sice ujali v úvodu vedení 6:2, ale Češi díky dvěma trojkám Jana Zídka a jedné Ondřeje Sehnala a koši Tomáše Kyzlinka poprvé vedli 13:12. Navíc díky dvěma trefám Peterky z perimetru, parádní smeči a proměněné šestce Víta Krejčího unikli do náskoku 22:14.

Díky úspěšnému pokusu Petra Křivánka z dálky už v 8. minutě měli Češi na kontě šest trojek, na což při úvodní porážce s Portugalskem potřebovali celý zápas. Peterka zařídil náskok po první čtvrtině 27:21.

Po technické chybě trenéra Ergina Atamana proměnil trestný hod kapitán Vojtěch Hruban, který dnes oslavil 36. narozeniny. Jenže to byl jediný český bod za šest minut a 32 sekund a Turci čtrnáctibodovou sérií obrátili stav na 35:28. Přerušil ji až košem a úspěšnou šestkou Tomáš Kyzlink a navázal na to rychlým protiútokem Hruban.

Následovala další sedmibodová série Turecka. Hruban s Jaromírem Bohačíkem snížili, ale poločasový stav 45:37 pro Turky zařídil trojkou Ercan Osmani. Češi dali za druhou čtvrtinu jen 10 bodů a z 11 pokusů z dálky se netrefili ani jednou.

Druhý poločas odstartoval košem Kyzlink, který byl v tu chvíli s devíti body nejlepším českým střelcem, ale vzápětí si připsal dva rychlé fauly a se čtyřmi osobními chybami šel střídat.

Turci dvakrát unikli do náskoku devíti bodů, střeleckou smůlu Ocampova výběru při střelbě z dálky prolomil ve 24. minutě Peterka, který se postaral celkem o 10 bodů za sebou, ale soupeř přesto navyšoval rozdíl a vedl už i o 12 bodů.

Peterka si stihl ještě ve třetí čtvrtině polepšit na pět trojek, Ondřej Sehnal dal na přelomu poslední desetiminutovky dvě a Zídek svou třetí trefou zpoza oblouku snížil na 68:74. Od stavu 77:70 ale Turci definitivně rozhodli šňůrou 11:0 díky trojkám Furkana Korkmaze a Shanea Larkina, čtyřem bodům Osmaniho, šestce Sengüna. Ztrátu 18 bodů zkorigoval ještě Bohačík, který na konci trefil dvě trojky.

V sobotu opět od 13:45 SELČ se svěřenci trenéra Diega Ocampa pokusí oživit naději na postup do osmifinále v utkání proti Estonsku.

Mistrovství Evropy basketbalistů:

Skupina A (Riga):

Česko - Turecko 78:92 (27:21, 37:45, 62:72)

Sestava a body Česka: Kyzlink, Sehnal a Zídek po 9, Kříž 4, Krejčí 3 - Peterka 23, J. Bohačík 8, Hruban 7, Křivánek 4, Martin Svoboda 2, Bálint.

Nejvíce bodů Turecka: Sengün 23, Osman 21, Osmani 16. Fauly: 29:17. Trestné hody: 9/6 - 26/19. Trojky: 14:7. Doskoky: 25:38.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme