Je to jiný soupeř než Španělsko, nemusely by být tak silné, říká před zápasem s Litvou asistent Kreml

České basketbalistky před sebou mají předposlední zápas na mistrovství Evropy v řeckém Pireu. Po čtvrtfinálové porážce se Španělkami je čeká v prvním ze dvou duelů o umístění Litva. Pokud Češky chtějí vylepšit sedmou pozici z předloňska, potřebují proti Litevkám uspět. Pireus (Řecko) 8:01 27. června 2025

„Je to tým, který se po strašně dlouhé době dostal na EuroBasket. Zatím jsou tady takovým překvapením. Čekala jsem ale, že by se mohly dostat do top osmičky, protože je to velice kvalitní tým,“ říká na adresu litevského výběru na mistrovství Evropy česká basketbalistka Emma Čechová.

Litevky skončily v základní skupině B druhé za domácími Italkami se stejným zápisem jako Češky v Brně, tedy se dvěma výhrami a jednou porážkou. Ve čtvrtfinále v řeckém Pireu pak nestačily celkem jasně na Francouzky, zatímco svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové po vyrovnaném průběhu na Španělky.

„Víme, že Litva je jiný soupeř než Španělsko. Neměl by to být tak silný soupeř, ale na druhou stranu i Litevky mají velmi silné družstvo. Bude hodně důležité, jak se nám to podaří ještě znovu a jak se podaří hráčkám si uvědomit, že je to pořád velmi důležité,“ říká asistent trenérky Petr Treml.

Jak na Litevky?

Právě jít do zápasu o páté až osmé místo s čistou hlavou bude podle Tremla nejdůležitější, ale zároveň nejtěžší. Litevky navíc obrat Španělek ve druhé půli sledovaly přímo v hale a viděly tak, co na český výběr platilo.

"Všichni vědí, že jsme na mistrovství Evropy a že je rozdíl být osmý a pátý. Chceme být teď co nejlepší," zní z reprezentačního týmu basketbalistek.



Přímý přenos utkání s Litvou sledujte v pátek od 10:35 na ČT sport a ČT sport Plus.



„Nechaly jsem se zatlačit hráčskou kvalitou a Španělky měly obrovskou chuť a sílu. V tu chvíli musíme být odolnější i v těchto okamžicích i v útoku. V určitých momentech se některé hráčky schovaly. Když vás atakují dvě hráčky, tak se musí další nabídnout a posunout míč rychleji. Když jsou totiž dvě hráčky na jednu, tak potom zase vy máte někde výhodu. Chtělo by to tedy tuto nevýhodu přetavit na výhodu a uvolnit se. Hráčky bez míče musí pracovat lépe,“ komentuje Treml, co by chtěly hráčky v zápase s Litvou změnit.

