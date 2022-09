Hala je krásná, pochvaluje si Auda berlínské dějiště play-off basketbalového mistrovství Evropy

„Ráno po šesté hodině jsme vyjížděli na letiště, takže to byla opravdu rychlovka. I tím, že byl let hodně krátký, se to dalo v pohodě zvládnout,“ říkal Radiožurnálu po prvním tréninku v Berlíně pivot Patrik Auda.

A protože se v Mercedes-Benz areně odehraje všech osm osmifinálových zápasů, tak už si Češi v této hale před zápasem s Řeckem nezatrénují. I z jediné hodinky po příletu do Berlína si ale brněnský rodák z nového prostředí odnesl několik poznatků.

„Obroučky tu jsou docela v pohodě, míče jsou poměrně nové oproti těm, se kterými jsme hráli ve skupině. Možná to bude chtít chvíli, abychom si na to zvykli, ale celkově se mi ta hala líbí, je krásná,“ popisoval Auda.

Sobotní trénink českému týmu začne až v 21.00. Aby hráči celou sobotu neproleželi na hotelu, tak jim vedení týmu zorganizuje hromadnou procházku. Tento nápad se Patriku Audovi líbí, protože v Berlíně je úplně poprvé.

„Popravdě ani nevím, co všechno je tady k vidění. Tím, že máme trénink až večer, bude určitě fajn se podívat po okolí. Procházka venku bude příjemná změna proti basketu a udělá nám dobře,“ řekl český basketbalista.

Jestli vycházka po hlavním městě Německa nakonec pomůže českým basketbalistům na mistrovství Evropy proti Řecku, zjistíte už v neděli večer. Osmifinálový zápas začne ve 20.45 a na iROZHLAS.cz budete moct jeho průběh sledovat online. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.