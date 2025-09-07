Eurobasket přišel o prvního favorita. Srbové padli s Finskem a podruhé za sebou končí v osmifinále
Favorizovaní srbští basketbalisté vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. V Rize podlehli Finsku 86:92, nepomohlo jim ani 33 bodů hvězdného pivota Nikoly Jokiče. Na vítězství finského týmu se podílel 29 body Lauri Markkanen. Důležitou roli sehrál Elias Valtonen, který v závěrečných zhruba čtyřech minutách nastřílel 10 bodů. Předtím dal jen tři.
„Odehráli skvělý zápas. Od začátku jsme na ně nebyli připraveni. Já taky ne,“ řekl Jokič, jehož tým prohrával v úvodu 1:11. Finové uspěli po sérii osmi porážek se srbským týmem i díky 20 útočným doskokům.
„To je absolutně nepřijatelné,“ komentoval tuto statistiku pivot Denveru. „Věděli jsme, jak hrají, dobře jsme se připravili, viděli jsme video, ale i tak se jim podařilo nás přehrát,“ uvedl trojnásobný nejužitečnější hráč NBA.
Finové si zopakují čtvrtfinálovou účast z minulého šampionátu v roce 2022, kdy dosáhli sedmým místem největšího úspěchu od roku 1967. Jejich dalším soupeřem bude Francie, nebo Gruzie. Srbové dohráli v osmifinále stejně jako na minulém mistrovství Evropy.
Až po výrazně zlepšeném výkonu v poslední čtvrtině splnili roli favorita úřadující mistři světa Němci proti Portugalsku a vyhráli nakonec jednoznačně 85:58. Závěrečnou část ovládli 33:7. Také Turci se v Rize překvapivě nadřeli na vítězství 85:79 nad Švédskem, které předtím vyhrálo ve skupině jen jeden z pěti zápasů.
S turnajem se rozloučili domácí Lotyši, kteří podlehli Litvě 79:88. Nepomohl jim skvělý výkon Kristapse Porzingise, jenž si připsal 34 bodů a 19 doskoků. Litevce dovedl k prvnímu čtvrtfinále na ME po deseti letech Arnas Velička 21 body a 12 asistencemi. Litevské basketbalisty čeká Řecko, nebo Izrael.
Na lavičce německého týmu se poprvé objevil trenér Álex Mumbrú, který byl těsně před startem šampionátu kvůli akutní infekci hospitalizován a zápasy ve skupině v Tampere zmeškal. Obhájci bronzových medailí se dlouho střelecky trápili a v poločase prohrávali o bod. Po třech čtvrtinách vedli jen 52:51, ale v závěru zápasu soupeře deklasovali. Ve středečním čtvrtfinále Němce čeká vítěz utkání mezi Itálií a Slovinskem.
„Nebylo to jednoduché. Portugalsko nám to hodně ztížilo. Když se netrefujete, vleze vám to do hlavy,“ řekl asistent trenéra německého týmu Alan Ibrahimagic. Po 16 bodech dali tradiční tahouni Franz Wagner a Dennis Schröder. Portugalcům nepomohl double double Neemiase Quety, jenž zaznamenal 18 bodů a 11 doskoků.
Turečtí basketbalisté i díky 24 bodům a 16 doskokům opory Alperena Sengüna z Houstonu vyhráli také šestý zápas na turnaji a postoupili po 16 letech do čtvrtfinále kontinentálního šampionátu.
Turci, kteří bez porážky ovládli „českou“ skupinu v Rize, švédského outsidera bodově předčili jen v jedné čtvrtině. Do kabin šli Seveřané s vedením 42:37, ale třetí část i díky šňůře 14 bodů vyhráli svěřenci trenéra Ergina Atamana 26:13 a získali náskok.
Švédy to však nezlomilo, ve čtvrté čtvrtině ještě dvakrát vyrovnali, naposledy na 76:76, v závěrečných třech minutách si už ale Turci postup vzít nenechali. Nejlepším švédským střelcem byl s 16 body Ludvig Hakanson.