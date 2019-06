‚Asi to bylo znát.‘ Basketbalistka Voráčková odehrála na mistrovství Evropy své první zápasy této sezony

Je sice nejmladší členkou české basketbalové reprezentace na mistrovství Evropy, ale ne nejméně zkušenou. Dvacetiletá Veronika Voráčková zažívá už druhý šampionát a navíc má za sebou taky první rok v zámoří, kam odešla studovat a zatím jen trénovat. Od zpravodaje z místa Riga/Lotyšsko 11:04 29. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalistka Veronika Voráčková brání Švédku Fridu Eldebrinkovou ve vzájemném utkání na mistrovství Evropy | Foto: Johanna Lundberg | Zdroj: Reuters

V poslední sezoně Veronika Voráčková neodehrála a ani nemohla odehrát, jediné soutěžní utkání. Do zámoří na univerzitu totiž odešla, přestože měla ještě v USK Praha rok platnou smlouvu. Rozhodla se ji nedodržet a kvůli tomu mohla v Syracuse jen trénovat.

„My jsme hodně hrály na tréninku pět na pět, ale zápas jako takový je jiný. Rok jsem nehrála a asi to znát bylo, ale předtím jsem hrála devět let, tak to člověk úplně nezapomene,“ říkala Radiožurnálu Voráčková.

Díky tomu měla dvacetiletá basketbalistka více času na studium a nemusela tak vynechat moc přednášek. Navíc sportovní zázemí měla srovnatelné s tím, které znala z nejlepšího českého ženského oddílu.

„Měly jsme naše tréninkové centrum, kde jsme měly dvě hřiště a hned vedle posilovnu se sklem, že se z ní na ta hřiště vidělo. A také masérnu s lehátky, vířivkami, káděmi… Člověk tam měl všechno, co potřeboval,“ dodává jedna z nejtalentovanějších českých basketbalistek posledních let, kterou překvapila třeba délka tréninků. Po prvním čtyřhodinovém šla rovnou spát, postupně si ale zvykla.

„Myslím si, že tam bylo všechno, co jsme potřebovaliy Prali nám věci na trénink, všechny jsme musely trénovat v tom samém. Holky třeba říkaly, že když se pak jde do WNBA, tak servis je skoro stejný, možná dokonce i horší,“ říká Veronika Voráčková.

Ta bude v příštím školním roce už zase působit jinde, a to na univerzitě Rhode Island, kam následovala svou trenérku a bývalou herečku Tammi Reissovou. To ale znamená, že i příští rok si kvůli regulím NCAA žádný zápas nezahraje. I proto by ráda prošla s národním týmem na ME co nejdál.