Silná generace a příznivý los. Basketbalistka Hamzová v brněnské skupině mistrovství Evropy cílí na postup

České basketbalistky před startem brněnské skupiny evropského šampionátu trénují do neděle naposledy v Praze a vyhlíží první přípravné zápasy. Ty nejbližší odehrají příští týden v Německu a bude u toho i hráčka Žabin Brno Eliška Hamzová. S třiadvacetiletou rozehrávačkou mluvil o přípravných duelech i následném šampionátu reportér Radiožurnálu Sport Jakub Kanta. Rozhovor Praha 22:00 24. května 2025

Mistrovství Evropy už se blíží. Jste spíš ten typ, který by to chtěl mít co nejrychleji za sebou, nebo si teď říkáte, že ten čas na přípravu je vlastně ideální?

Tím, že jsem byla nějakou dobu zraněná, tak jsem ráda, že ta příprava ještě má nějaký čas. Ale na druhou stranu si říkám, už aby to bylo, že se na to fakt těším.

Jak to tedy máte zdravotně, už je všechno v pořádku? Co vás trápilo?

Po minulém repre okně jsem si rozsekla loket a dostala se mi do toho infekce, takže jsem poměrně dlouho chodila s otevřenou ránou v lokti, asi dva mědíce. Bylo to velice nepříjemné zranění, jelikož se všichni ptali, jestli už budu trénovat, že se blíží Evropa a už bych měla trénovat. Bylo to nepříjemné, ale klepu, snad je všechno vyléčené. Už jsem odehrála finále, takže bych měla být stoprocentně ready.

Pro vás bude evropský šampionát v Brně asi hodně speciální, protože vy jste s městem hodně spjatá.

Ano, strašně se na to těším. Jak třeba kvůli rodině, která se mnou po reprezentačních akcích nejezdila, tak má Brno skvělé fanoušky. Myslím, že si tam lidé najdou cestu a atmosféra bude skvělá.

Mistrovství Evropy basketbalistek se v Česku konalo naposledy v roce 2017. Češky hrály základní skupinu v Hradci Králové, co jste tenkrát dělala? Byla jste se podívat?

Pamatuju si, že jsem tehdy byla v kategorii U16, to byla moje první reprezentace a byly jsme se shodou okolností podívat na jeden zápas. Vím jen, že se nepostoupilo, a to je asi všechno.

Bylo by to asi počítáno za velký neúspěch, pokud byste nepostoupily ze skupiny.

Asi jo, ta generace je teď docela silná, tým je pospolu docela stabilně nějaké tři, čtyři roky. A jelikož máme z mého pohledu docela příznivý los, tak cesta vede určitě přes Portugalsko a Černou Horu. Budeme na domácí palubovce, takže určitě nepřemýšlíme nad tím, že bychom jeli domů hned po základní skupině. Rády bychom se podívaly i do Řecka, do té další části.

Tím posledním týmem, který jste nejmenovala a je součástí základní skupiny v Brně, je Belgie. To je asi hlavní favorit.

Určitě, to bez debaty. Jelikož byly v dvakrát za sebou na olympiádě, dva roky zpátky vyhrály mistrovství Evropy. Na druhou stranu část jejich týmu je teď v WNBA. Vím o jedné pivotce ze základní rotace, která nepojede, Kyara Linskens. Uvidíme, co ty další.