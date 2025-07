Nechaly jsme se zbít, mrzí Kameníkovou prohra v osmifinále mistrovství Evropy do 19 let v basketbalu

České basketbalistky na domácím mistrovství světa hráček do devatenácti let medaili nezískají. V osmifinále nestačily na favorizovanou Francii a prohrály jasně 31:65. O postupujícím bylo v Brně reálně rozhodnuto už po prvním poločase, který Francie vyhrála o 28 bodů. Brno 10:48 17. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České basketbalistky v osmifinále domácího mistrovství Evropy do 19 let s Francií | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

„Prostě jsme se nechaly zbít. Chtěly jsme přitlačit a nenechat jim to jen tak, ale bohužel se nevydařilo a bodově to nevyšlo,“ hodnotila vysokou osmifinálovou prohru s Francií Ema Kameníková, tedy hráčka české basketbalové reprezentace do devatenácti let.

Trenér Viktor Pruša volil trochu méně expresivní výrazy a místo o zbití mluvil o tom, že soupeřky byly fyzicky silnější. Ve skupině navíc odehrály o zápas méně než Češky, protože do Brna na poslední chvíli nepřicestoval kvůli problémům s vízy tým Mali, který měl hrát ve skupině právě i s Francií.

„Všichni vidí, jaká jsou těla a jaká je fyzičnost Francouzek a jaká je fyzičnost a těla našich hráček. A když si k tomu připočteme, že Francouzky hrály o jeden zápas míň, tak je jasné, že když potom proti takhle fyzickému soupeři jedete na dřeň, tak do toho fyzického vyčerpání vám padá i hlava,“ popsal hlavní příčinu vysoké prohry kouč českých basketbalistek.

Teď od svého týmu Pruša bude chtít, aby zase hlavy zvednul. Prohrou v osmifinále turnaj nekončí, Češky budou hrát pavouka o umístění mezi devátým a patnáctým místem.

„V té druhé části jsou všichni soupeři hratelní. V cílech jsem před šampionátem byl skoupý, tak teď to aspoň trošičku vylepším, stoprocentně chci hrát o deváté místo. A chci, aby hráčky tu mentalitu měly stejnou,“ neskrývá ambice pro boje o umístění Pruša.

Pro splnění tohoto cíle budou muset české basketbalistky do devatenácti let nejprve porazit Čínu, se kterou se utkají v pátek v podvečer v malé hale ve Vodově ulici.