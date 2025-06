Prostě jsou zkušenější, říká po prohře s Belgií trenérka českých basketbalistek. Přesun do Řecka hráčky mrzí

České basketbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně prohrály s Belgičankami 60:72. Ve skupině tak skončily druhé a ve čtvrtfinále se utkají se Španělskem. Duel s obhájkyněmi titulu ale ukázal, že český tým může v play-off favority trápit. Ještě před dvěma roky svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové zápas s Belgií prohrály o 43 bodů. Brno 8:15 23. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková v zápase mistrovství Evropy proti Belgii | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Takhle to přesně můžeme brát. S Belgií jsme hrály podruhé za dva roky, takže jiné srovnání nemáme a opravdu jsem měla pocit, že jsme se v některých úsecích Belgii vyrovnaly. Ale prostě jsou zkušenější,“ vnímala trenérka Romana Ptáčková po prohře s Belgií 60:72, že na závěr základní skupiny evropského šampionátu v Brně předvedl její tým úplně jiný výkon než před dvěma roky, kdy s následnými šampionkami prohrál takřka čtyřnásobným rozdílem.

Už před zápasem měly oba týmy jistý postup do play-off a podle pivotky Aleny Hanušové tak šlo o dobrý test před vyřazovacími boji.

Fanoušků se v brněnské hale ve Vodově ulici na zápasech základní skupiny scházelo postupně čím dál víc, na tomto místě už ale turnaj skončil. Play-off přivítá řecký Pireus, kam se Češky přesunou v pondělí.

„Tak mrzí to, taková jsou pravidla. Já jsem zažila ještě mistrovství Evropy, kde se to hrálo na jednom místě, trvalo to měsíc, tak nevím. Tohle je takové zrychlené mistrovství Evropy, ale asi bych byla radši, kdybychom hrály rozhodně tady, na domácí palubovce,“ mrzí přesun do Řecka českou pivotku Hanušovou.

Ve čtvrtfinále se české basketbalistky utkají ve středu se Španělskem. Přímo z místa vám nabídne přímý přenos stanice Radiožurnál Sport.