Mohlo to dopadnout lépe a stačilo relativně málo, hodnotí trenérka vystoupení Češek na Eurobasketu

České basketbalistky potvrdily na mistrovství Evropy v řeckém Pireu šestou příčkou rostoucí výkonnost. Šampionát ale zakončily porážkou s Němkami 70:81. Daleko víc je ale stále mrzela prohra v nadějně rozehraném čtvrtfinále se Španělkami. Ty pak večer v repríze posledního finále podlehly v boji o zlato 65:67 zase Belgii, která předvedla v koncovce neskutečný obrat a obhájila titul. Pireus 8:24 30. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková | Foto: Angelos Tzortzinis | Zdroj: AFP / AFP / Profimedia

„Semifinále bylo strašně blízko. Konečně bychom to i pozvedli trošku na vyšší level,“ mrzí kapitánku Terezu Vyoralovou čtvrtfinálová prohra se Španělkami. Podle trenérky je ale postup otázkou času.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak české basketbalistky hodnotí uplynulé mistrovství Evropy

„Víme, že to mohlo dopadnout lépe a stačilo k tomu relativně málo. Ale to málo je vlastně ještě hodně. Je to prostě další krok,“ říká koučka Romana Ptáčková pár minut po porážce s Němkami o páté místo na Eurobasketu.

Přece jen čtvrtfinálová prohra se Španělskem byla pro Češky daleko bolestivější, hlavně proto, že dlouho vedly. I tak šestou příčkou vylepšily umístění z před dvou let.

„I tak je to úspěch, vždycky jdeme trošku výš a výš,“ myslí si teprve dvacetiletá pivotka Emma Čechová. „Je super, že se posouváme, ale musíme jít postupnými krůčky,“ dodává Eliška Hamzová.

Kromě Němek český výběr porazily už jen zase stříbrné Španělky a ještě ve skupině nakonec úspěšné obhájkyně titulu Belgičanky.



„Turnaj můžeme hodnotit kladně, i když si myslím, že ta zklamanost tam trošku může být. Když vidím, kdo se dostal do finále, tak to prostě mrzí. Jsou to dva týmy, které nás na druhou stranu porazily, takže se nemáme za co stydět,“ věří kapitánka českých basketbalistek Vyoralová, které se lesknou oči.



„Asi štěstí. Jsou to slzy, že úplně nevím, jak to bude dál. Nevím, jestli to byl můj poslední zápas reprezentační kariéry,“ vysvětluje Vyoralová

To nejlepší česká střelkyně na evropském šampionátu, pivotka Julia Reisingerová, rozhodně nekončí.



„Aspoň to je o jednu pozici lepší než minule. Už jsme se zase někam trošičku posunuli. Myslím si, že máme všichni ještě spoustu práce do budoucna, protože nás ještě čekají velké věci a byla by škoda si to nechat utéct,“ věří Reisingerová.

„Nakonec musíme být s šestým místem spokojené. Prohrály jsme s finalistkami, takže by nám to mělo dát nějaké sebevědomí a teď je potřeba prostě za tím jít. Tým se z toho nějakým způsobem dokáže poučit, nabral zkušenosti,“ dodává trenérka Ptáčková.

Dokázat to můžou české basketbalistky na jaře v kvalifikaci o postup na mistrovství světa, na kterém si naposledy zahrály v roce 2014.