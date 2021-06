‚Postup ze skupiny by byl úspěch.‘ Basketbalistkám začíná mistrovství Evropy, na úvod je čeká Rusko

České basketbalistky mají za sebou ve Štrasburku poslední trénink před vstupem do mistrovství Evropy a už se soustředí na úvodní utkání s Ruskem. Už první duel hodně napoví, jestli tenhle výběr zastaví výsledkový propad z posledních šampionátů. Štrasburk 18:38 16. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Natálie Stoupalová z České republiky Alexandra Hašková ze Slovenska | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Vždycky je tam taková lehká předstartovní nervozita. Ale jinak se všechny těšíme,“ přiznala Radiožurnálu kapitánka ženské basketbalové reprezentace Romana Hejdová, pro kterou tenhle turnaj může být úplně poslední akcí kariéry.

České basketbalistky začnou ME utkáním proti Rusku.

Rozmyslet si konec by ji donutilo jen umístění do šestého místa – to by znamenalo jistotu účasti na příštím světovém šampionátu.

„Přála bych si být do šestého místa, abychom se kvalifikovaly na světový šampionát, a strašně bych chtěla medaili. Všechno jde, když se chce, říkávala moje babička,“ prohlásila se sebevědomím sobě vlastním pivotka Renáta Březinová.

Její spoluhráčka z podkošového prostoru Julia Reisingerová tak silná slova nevolí. Nejen ona ví, že už v základní skupině na české basketbalistky čekají ve Štrasburku silné soupeřky. Nejprve Rusky, v pátek jedny z hlavních favoritek celého turnaje domácí Francouzky a v neděli Chorvatky.

„Moc se těším, pro mě je to první dospělé mistrovství Evropy. Chtěly bychom postoupit do Valencie, ale to jsou hodně vysoké a zatím daleké sny,“ upozornila Reisingerová.

Do Španělska, kde bude turnaj vrcholit, by se Češky přesouvaly až po čtvrtfinále. A to i v případě porážky, protože tam se budou hrát také zápasy o umístění do osmé příčky.

„Doufám, že jsme dobře připravení. Postup ze skupiny by byl úspěch, týmy v naší skupině jsou velmi dobré,“ dodal trenér Štefan Svitek, který je v dobrém rozpoložení i proto, že klíčová pivotka Reisingerová už zase trénovala. V posledních dnech ji totiž trápilo natažené tříslo.

„Zdraví mi trochu hapruje, ale nebudu na to moc myslet, snad to bude v pohodě. Teď mě zajímá, jak budeme hrát zítra, po zápase teprve budu řešit další procesy rehabilitace,“ vysvětlila Reisingerová.

České basketbalistky vstoupí do mistrovství Evropy ve čtvrtek v pravé poledne zápasem s Ruskem. Celé utkání nabídne v přímém přenosu stanice Radiožurnál Sport.