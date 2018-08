Nejlepší spoluhráč, se kterým jsem kdy hrál, těší se Satoranský na reprezentační spolupráci s Veselým

Jan Veselý a Tomáš Satoranský - dva kamarádi, kteří spolu táhli národní tým k dosud největšímu úspěchu českého basketbalu, vyhlíží další. Po sedmém místu na evropském šampionátu 2015 teď chtějí výběru kouče Ginzburga pomoct dotáhnout do zdárného konce slibně rozehranou kvalifikaci mistrovství světa. Velmi pravděpodobně nastoupí jen ve dvou nadcházejících zápasech, které jsou ovšem z českého pohledu klíčové. Nymburk 11:19 26. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský v dresu Washington Wizards | Zdroj: ČTK

„Třicet sedm let, to je celkem slušná doba,“ usmívá se Tomáš Satoranský.

Naposledy se Čechoslováci představili mezi světovou elitou v roce 1982 - tedy devět let před narozením klíčového rozehrávače Tomáše Satoranského z Washingtonu Wizards. V samostatné české historii se basketbalistům kvalifikovat na světový šampionát ještě nepovedlo nikdy. Je načase to změnit. Ještě bez pivota Veselého i jediného českého zástupce ze zámořské NBA totiž Češi proklouzli úvodní částí s bilancí pěti výher a jediné porážky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nejlepší spoluhráč, se kterým jsem kdy hrál, těší se Satoranský na reprezentačmí spolupráci s Veselým

„Kluci samozřejmě udělali skvělou práci v tom, že nás dostali do skvělé pozice. I kvůli tomu je důležité, aby se v tom pokračovalo,“ říká Satoranský.

Čeští basketbalisté jsou před blížícím se zářijovým oknem v tabulce skupiny K za stoprocentní Francií druzí a do konce kvalifikace zbývá šest utkání. A vzhledem k tomu, že na závěrečný turnaj do Číny projdou tři celky z šesti, mohly by k zajištění postupu stačit i jen dvě další vítězství. Ideálně přidané hned v následujícím dvojzápase proti třetímu a pátému celku tabulky.

„Rusko má tři výhry a tři porážky, Bosna dvě výhry a čtyři porážky. I když třeba Rusové budou hodně silní, tak jsou to zápasy, které se dají vyhrát, a musíme jít do toho se vší silou,“ burcuje před domácím duelem v Pardubicích s Ruskem (13. září) a v Bosně (16. září) Tomáš Satoranský.

V boji o mistrovství světa v září pomůže basketbalistům i Veselý Číst článek

Po dvou letech se odchovanec pražského USK v národním týmu sejde se svým předchůdcem z NBA a velkým kamarádem Janem Veselý. Pivot istanbulského Fenerbahce předtím kvalifikaci kvůli klubovým povinnostem také nehrál, teď v týdnu ale potvrdil, že se chce vrátit a tím udělal radost nejen Satoranskému.

„Nejlepší spoluhráč, se kterým jsem kdy hrál. Když jsme spolu, tak jsme jako nároďák o hodně silnější, nebudeme si tady na nic hrát,“ směje se Tomáš Satoranský, který věří, že takhle těžké zápasy mu těsně před odletem do zámoří na předsezónní kemp můžou pomoci i z klubového pohledu.

„Minulý rok mi to pomohlo, když jsem byl na mistrovství Evropy. Samozřejmě to nebyl nějak slavný výsledek, ale určitě mi to pomohlo a na kempu jsem se cítil dobře,“ vzpomíná Satoranský.

Do zbylých utkání kvalifikace už pak ale Satoranský stejně jako Veselý velmi pravděpodobně kvůli klubovým povinnostem nebude moct nastoupit.

I proto teď chtějí oba teď svým dílem přispět, představit se po delší době a možná na nějakou zase naposledy, a splnit si další sen - zahrát si příští rok s národním týmem na MS. Rozhodně to není nereálné.