Dokáže dělat ostatní na hřišti lepší, říká o Satoranském jeho budoucí spoluhráč Brazilec Felício

V úvodním zápase osmifinálové skupiny mistrovství světa basketbalistů mezi Českem a Brazílií se bude hrát o udržení české naděje na čtvrtfinále, ale také proti sobě nastoupí dva budoucí spoluhráči v NBA. Utkání tak jistě budou sledovat také v Chicagu, kde za Bulls bude od nové sezony nastupovat také Tomáš Satoranský. Šen-čen (Čína) 8:05 7. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský. | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

„S Marcelo Huertasem jsem hrál v Barceloně, znám Rafa Luze, Anderson Varejão už dvacet let sbírá double-double nejen v NBA, s Cristianem Felíciem budu hrát teď v Chicagu,“ vypráví Satoranský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dokáže dělat ostatní na hřišti lepší, říká o Satoranském jeho budoucí spoluhráč Braziliec Felício

Jediný Čech v basketbalové NBA a nejlépe placený tuzemský sportovec Tomáš Satoranský se zná v brazilském týmu osobně hned s několika hráči. Posledního jmenovaného pivota Cristiana Felícia ale asi nejméně. Zatím.

„Měl jsem tu možnost se s ním už jednou potkat, během kempu Letní ligy NBA v Las Vegas. Vypadal jako fakt fajn kluk, který miluje tvrdou práci, a to je přesně to, co v Chicagu potřebujeme. Jsem si jistý, že do týmu přinese hodně energie i zkušeností. Určitě nám v nadcházející sezoně pomůže,“ věří sedmadvacetiletý Felício před druhým setkáním s Tomášem Satoranským, než se po turnaji v Číně oba sejdou v Chicagu a budou se snažit společně pozvednout tamní Bulls.

„S jeho schopnostmi tvořit hru dokáže dělat ostatní na hřišti lepší, taky ale může nastřílet hodně bodů. Beru to tak, že pokud zrovna nebude mít dobrý večer v tom smyslu, že by rozdával spoustu přihrávek, dokáže sám zakončovat. Je to velká posila,“ myslí si 206 centimetrů vysoký brazilský pivot.

Felício tuší, že právě od Tomáše Satoranského hrozí jeho týmu v zápase, který je na programu v sobotu od 10.30, největší nebezpečí.

„Jo, bereme to tak, že je srdcem českého týmu. Většina akcí jde přes něj. Střílí, rozdává míče, připisuje si hodně asistencí. Řekl bych, že pokud ho dokážeme dobře ubránit, máme šanci vyhrát,“ dodává Cristiano Felício.

Pouze vítězství Ginzburgových svěřenců nad Brazílií udrží reálnou naději českého týmu na čtvrtfinále. Jestli se to českým basketbalistům povede, můžete sledovat v online přenosu na iROZHLAS.cz.