Mistrovství Evropy bez lídra. Čeští basketbalisté na šampionát odcestují bez rozehrávače Satoranského

Čeští basketbalisté pojedou na mistrovství Evropy v Rize bez rozehrávače Tomáše Satoranského z Barcelony. Lídr týmu chybí v konečné nominaci kouče Diega Ocampa kvůli zranění zad. Z širšího kádru se do nominace nedostali křídelní hráči František Rylich a Ondřej Hanzlík a pivoti David Böhm s Ondřejem Hustákem. Česká basketbalová federace zveřejnila složení týmu na svém webu.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Tomáš Satoranský

Tomáš Satoranský | Foto: Václav Mudra/ ČBF

Třiatřicetiletý Satoranský se měl stejně jako kapitán Vojtěch Hruban představit na pátém EuroBasketu v kariéře. V přípravě ale kvůli potížím se zády zvládl odehrát jen první poločas úvodního přípravného utkání v Málaze se Španělskem B.

„Dnes po desáté hodině proběhl telefonát s Tomášem Satoranským, v němž nám oznámil, že po předem domluvené konzultaci s hlavním lékařem týmu Barcelony se rozhodl nepřipojit k reprezentačnímu týmu před EuroBasketem a zůstat dál v tréninkově-rehabilitačním procesu,“ uvedl generální manažer mužských reprezentačních týmů Jiří Welsch.

Podrobnosti připravujeme...

Nominace národního týmu na mistrovství Evropy:

Richard Bálint; křídlo, Bamberg Baskets (GER)
Jaromír Bohačík; křídlo, ERA Basketball Nymburk
Vojtěch Hruban; křídlo, ERA Basketball Nymburk
Adam Kejval; pivot, PUMPA Basket Brno
Vít Krejčí; rozehrávač, Atlanta Hawks (NBA)
Martin Kříž; pivot, ERA Basketball Nymburk
Petr Křivánek; rozehrávač, PUMPA Basket Brno
Tomáš Kyzlink; křídlo, Jilin Northeast Tigers (CHN)
Martin Peterka; pivot, Dabrowa Gornicza (POL)
Ondřej Sehnal; rozehrávač, ERA Basketball Nymburk
Martin Svoboda; pivot, Sršni Photomate Písek
Jak Zídek; pivot, Tizona Burgos (ESP)

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme