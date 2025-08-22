Mistrovství Evropy bez lídra. Čeští basketbalisté na šampionát odcestují bez rozehrávače Satoranského
Čeští basketbalisté pojedou na mistrovství Evropy v Rize bez rozehrávače Tomáše Satoranského z Barcelony. Lídr týmu chybí v konečné nominaci kouče Diega Ocampa kvůli zranění zad. Z širšího kádru se do nominace nedostali křídelní hráči František Rylich a Ondřej Hanzlík a pivoti David Böhm s Ondřejem Hustákem. Česká basketbalová federace zveřejnila složení týmu na svém webu.
Třiatřicetiletý Satoranský se měl stejně jako kapitán Vojtěch Hruban představit na pátém EuroBasketu v kariéře. V přípravě ale kvůli potížím se zády zvládl odehrát jen první poločas úvodního přípravného utkání v Málaze se Španělskem B.
„Dnes po desáté hodině proběhl telefonát s Tomášem Satoranským, v němž nám oznámil, že po předem domluvené konzultaci s hlavním lékařem týmu Barcelony se rozhodl nepřipojit k reprezentačnímu týmu před EuroBasketem a zůstat dál v tréninkově-rehabilitačním procesu,“ uvedl generální manažer mužských reprezentačních týmů Jiří Welsch.
Podrobnosti připravujeme...
Nominace národního týmu na mistrovství Evropy:
Richard Bálint; křídlo, Bamberg Baskets (GER)
Jaromír Bohačík; křídlo, ERA Basketball Nymburk
Vojtěch Hruban; křídlo, ERA Basketball Nymburk
Adam Kejval; pivot, PUMPA Basket Brno
Vít Krejčí; rozehrávač, Atlanta Hawks (NBA)
Martin Kříž; pivot, ERA Basketball Nymburk
Petr Křivánek; rozehrávač, PUMPA Basket Brno
Tomáš Kyzlink; křídlo, Jilin Northeast Tigers (CHN)
Martin Peterka; pivot, Dabrowa Gornicza (POL)
Ondřej Sehnal; rozehrávač, ERA Basketball Nymburk
Martin Svoboda; pivot, Sršni Photomate Písek
Jak Zídek; pivot, Tizona Burgos (ESP)