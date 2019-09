Musíme ukázat to nejlepší, co v nás je, burcuje trenér českých basketbalistů před zápasem proti USA

Na tenhle den nejen čeští basketbaloví reprezentanti čekali 37 let. Tolik času uběhlo od poslední účasti Čechoslováků na mistrovství světa. Teď se mezi elitou ukážou jejich nástupci. Tým kolem Tomáše Satoranského ale hned na úvod skupinové fáze prověří nejtěžší možný soupeř. Vítězové posledních dvou světových šampionátů a olympiád - Američané. Šanghaj 10:06 1. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér českého týmu Ronen Ginzburg. | Foto: Václav Mudra/ ČBF | Zdroj: ČBF

„Každý chápe, jak velký je rozdíl mezi oběma týmy, mezi většinou jejich a našich hráčů. Musíme ukázat to nejlepší, co v nás je. Pokusit se naplnit naše heslo - bojovat jako lvi. Pokud to uděláme, je to dost. Ať to dopadne jakkoli,“ říká trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg.

Případné vítězství nad úřadujícími šampiony by bylo hodně překvapivé. Nic na tom nemění ani fakt, že tenhle tým není našlapaný hvězdami NBA ani těmi druhého sledu, protože stále disponuje výrazně nadprůměrnými basketbalisty. Do karet Čechům nehraje ani první porážka Američanů při účasti hráčů z NBA po 78 výhrách za sebou už v přípravě.

„Nevím, jak moc nás respektují. Uvidíme, jak k nám přistoupí, ale budou tam asi momenty, kdy bude krize. A tam musíme být odolní,“ myslí si Tomáš Satoranský.

Satoranský je aktuálně jediný Čech v NBA. Soupeř má minimálně takových hráčů 12 a k tomu na lavičce ostříleného a uznávaného kouče - Gregga Popoviche.

„Jsou to vesměs mladí ambiciózní hráči. Nedokážu si představit, že by Gregg Popovich měl připustit nějaké podcenění,“ říká Satoranského předchůdce v nejlepší basketbalové lize světa a dnes už televizní spolukomentátor - Jiří Welsch.

Utkání Česko-USA začne ve 14.30 a Radiožurnál ho odvysílá v přímém přenosu. Na iROZHLAS.cz můžete průběh zápasu sledovat online.