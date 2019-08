Snažím se tým vést, je to přirozená role, říká Satoranský před vstupem do šampionátu

Na úvod premiérového světového šampionátu v samostatné české historii čeká basketbalisty už v neděli jeden z nejtěžších protivníků vůbec - výběr USA.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Snažím se tým vést, je to přirozená role, říká Satoranský před vstupem do basketbalového šampionátu

Obhájce posledních dvou titulů Američany nejlépe zná jediný Čech hrající NBA Tomáš Satoranský, který i proto pomáhal realizačnímu týmu s přípravou na zápas. A také už měl v Šanghaji několik telefonátů ze zámoří.

„Volal jsem si s bývalými spoluhráči z Wizards a s fyzioterapeuty. Neviděli to tak, že bychom se s nimi dlouho drželi, ale přejou mi hodně štěstí. Vědí o tom, že ta skupina nebude jednoduchá, každý zápas bude bitva,“ říká rozehrávač Tomáš Satoranský, který v letním přestupním období vyměnil Washington Wizards za Chicago Bulls.

Teď už Satoranský netrpělivě vyhlíží dosavadní vrchol reprezentační kariéry. A co bude podle něj právě v prvním utkání proti velkému favoritovi nejdůležitější?

Rusové vstoupili do basketbalového šampionátu vítězstvím nad Nigérií, Srbové rozdrtili Angolu Číst článek

„Američani budou mít určitě pasáže, kdy budou dominovat, tak abychom si to pořád užívali a nevzdávali to. Bojovali o každou pozici a nepolevovali v nasazení a bojovnosti, protože takhle oni ničí své soupeře, že jim dávají koš za košem. To bude důležité,“ vysvětluje od července nejlépe placený český sportovec, který je pro výběr kouče Ginzburga nepostradatelný jak na hřišti i v kabině.

„Snažím se tým vést, ale nechci o tom nějak zvlášť přemýšlet, protože to mi nikdy nedělalo dobře. Cítím podporu kluků, co mám kolem, a je to taková přirozená role,“ dodává největší česká hvězda Tomáš Satoranský.

Po Američanech přijdou na řadu z hlediska postupu ze skupiny důležitější utkání - v úterý s Japonskem a ve čtvrtek Tureckem.