Basketbalisté mají v kvalifikaci na mistrovství světa namále. Musí porazit Bosnu a spoléhat na Litevce

Čeští basketbalisté by chtěli postoupit na mistrovství světa podruhé za sebou. K udržení šance musí v nadcházejícím dvojutkání alespoň jednou vyhrát, pro udržení reálné naděje nejlépe dvakrát. Výběr kouče Ginzburga je totiž v tabulce své skupiny zatím s jedním vítězstvím poslední. Všechno má ale ve svých rukou. Zajistit si postup do další fáze bude moct za určitých podmínek už po pátečním zápase s Bosnou. Praha 12:50 30. června 2022

„Bude to s bilancí 1-3 těžké, ale všechno bude záležet jen na nás. Pokud dvakrát zvítězíme, věřím, že určitě postoupíme do další fáze. A i s jednou výhrou bude dobrá šance,” říká trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg.

Česká basketbalová reprezentace hraje o šanci na účast na mistrovství světa

Sám si uvědomuje, že dosavadní jedna výhra ze čtyř utkání v první části kvalifikace mistrovství světa 2023, není nejlepší startovní pozice před posledním dvojutkáním. Pokračuje křídelník David Jelínek, který v uplynulé sezoně spadl s Andorrou z nejvyšší španělské soutěž.

„Pokud to můžu přirovnat, vypadá to jako ta sezona v Andoře, nejsou tam nejlepší vyhlídky. Šance pořád jsou, hned první zápas s Bosnou budeme chtít vyhrát, roli bude hrát i skóre. Když se nám to podaří, tak pojedeme do Litvy s reálnou šancí na postup. Nemyslím si, že si to tolik připouštíme,“ řekl Jelínek.

Bosnu s nejužitečnějším hráčem španělské ACB ligy Dzananem Musou a možná i s pivotem Jusuf Nurkićem z NBA budou basketbalisté hostit v pátek v Pardubicích, v Litvě nastoupí o tři dny později.

„Pokud se nepletu, musíme alespoň jednou vyhrát, ale pak čekat na ostatní výsledky. Můžeme využít toho, že na nás bude hned tlak, což očekávám, že bude i na mistrovství Evropy. Bude to extrémně náročné. Vnímám, že se pořád držíme na nějaké vlně, která začala v roce 2019 na mistrovství světa. Je důležité, abychom stále přidávali další výsledky a basketbal u nás mohl frčet,“ myslí si Tomáš Satoranský.

Zářijový domácí evropský šampionát bere jako jeden z vrcholů své reprezentační kariéry, ale i na výsledcích v kvalifikaci mistrovství světa mu záleží. Stejnou bilancí jako Češi disponují ve skupině F i Bulhaři, 2-2 to mají po čtyřech zápasech Bosňané a Litevci už si se čtyřmi výhrami bez jediné porážky zajistili postup.

„Při současném systému kvalifikace je každý zápas ohromně důležitý. Věřím, že i když už mají postup v kapse, budou Litevci chtít dál vítězit, protože výhry se přenáší do té další skupiny,“ podotýká izraelský trenér s českým pasem.

Do druhé fáze kvalifikace zamíří ze čtyřčlenných skupin nejlepší tři týmy. Češi se z postupu mohou radovat už po prvním hracím dni. Potřebují k tomu porazit Bosnu o 14 a více bodů a zároveň nesmí Bulharsko doma přehrát Litvu.

Zápas s Litvou začíná v pátek ve 20.00, stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.