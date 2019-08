Češi už jsou v dějišti světového šampionátu. ‚Jsme připraveni,‘ hlásají před začátkem mistrovství

„Jsme připravení. Litva je špičkový evropský tým a podle mě i na světovém šampionátu budou hrát o přední místa. My jsme s nimi dokázali hrát vyrovnaný zápas, chvílemi jsme je i přehrávali, takže si myslím, že formu máme,“ upozorňuje český reprezentant Martin Peterka, že i když výběr trenéra Ronena Ginzburga v Šangaji neodehrál jediný zápas, utkání se světovou elitou už má za sebou.

Litva byla na posledním šampionátu čtvrtá, předtím třetí a Češi jí na závěr přípravy podlehli jen o tři body. Do bojů o překvapivý výsledek, a také olympijské hry, vyráží česká reprezentace s bilancí sedmi vítězství a dvou porážek. A jak doplňuje domácí basketbalista v NBA Jiří Zídek mladší: „Základním pozitivním faktem je, že příprava našich basketbalistů byla kvalitní. Projev týmu nebyl doopravdy špatný a myslím si, že šance na postup je, ale brousí si na ni zuby všechny týmy, které jsou ve skupině.“

V konkurenci Japonska, Turecka a Spojených států amerických Češi už teď ví, že postoupí určitě. Jen to nemusí být duely, kde by hráli o medaile. Poslední dva týmy ze skupiny čekají utkání o celkové umístění.

Pro sedm týmů postup

Ty druhé, na většině turnajů spíše už jen zápasy z povinnosti, budou teď v Číně pro hodně mužstev stěžejní. Sedm reprezentací se totiž na hry do Tokia dostane přímo, dalších šestnáct nejlepších si zajistí olympijskou kvalifikaci.

„Myslím si, že my nejsme v takové pozici, abychom vstupovali do šampionátu a dívali se už před základní skupinu. Jsme tým, který se tam probojoval po mnoha letech, tudíž předpokládám, že trenér Ginzburg se bude soustředit na jeden zápas po druhém v základní skupině a bude se snažit postoupit. A to, co se stane potom, bude bonus,“ připomíná Jiří Zídek mladší, že se Češi na mistrovství světa dostali po dlouhých 37 letech. Na olympijské hry čekají ještě o dva roky déle.

O start v Tokiu začnou čeští reprezentanti bojovat v neděli. Světový šampionát rozehrají proti Američanům a Radiožurnál zápas odvysílá v přímém přenosu. Poslechnout si můžete i postřehy Jiřího Zídka mladšího.