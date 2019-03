USA, Turecko a Japonsko. Čeští basketbalisté mají na mistrovství světa extrémně těžkou skupinu

Čeští basketbalisté se na mistrovství světa utkají proti největším hvězdám světového basketbalu. Na 18. MS v Čině se ve skupině E utkají s USA, Tureckem a Japonskem. 18. šampionát se odehraje v Číně od 31. srpna do 15. září. Čeští reprezentanti se na něm představí po 37 letech. Šen-čen/Čína, Praha 12:45 16. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští basketbalisté se na MS představí po 37 letech | Foto: Josef Vostárek

„Je to skupina, která by mohla být nejzajímavější, co se týče zážitků, ale nejtěžší na postup. Když se podíváme na ostatní skupiny, jsou papírově mnohem hratelnější. Proti Američanům si každý přeje hrát, ale nejradši až v poslední fázi,“ řekl České televizi v reakci na los kapitán basketbalové reprezentace Pavel Pumprla.

„Japonsko by mohlo být outsiderem a o postup se popereme my s Tureckem,“ dodal.

Soupeře pro české basketbalisty určil los v čínském Šen-čenu, jmenovitě legendární Kobe Bryant, pětinásobný šampion NBA, olympijský vítěz a také mistr světa z roku 2007. Česká skupina se bude odehrávat v Šanghaji.

Nejdůležitější zápas bude pravděpodobně s Tureckem. „Japonsko porazíme, s Amerikou to bude zážitek, ale o výsledku se asi nemusíme bavit. Poprosil bych LeBrona Jamese, aby mi ušetřil pověst zarputilého obránce,“ pousmál se Vojtěch Hruban.

Z osmi čtyřčlenných skupin dva nejlepší celky postoupí do dalších bojů o postup do play off.

Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga by v případě posunu do další fáze hráli s úspěšnými celky ze skupiny F, kterou tvoří Řecko, Nový Zéland, Brazílie a Černá Hora. Týmy ze třetích a čtvrtých míst ale absolvují také zápasy o umístění.