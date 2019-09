Češi se utkají na šampionátu o postup s Tureckem. ‚Nejsme vyloženě bez šance,‘ věří kouč Ginzburg

Čeští basketbalisté jsou na mistrovství světa před posledním zápasem ve skupině přece jen v pozici, v jaké chtěli být. Po výhře nad Japonskem ale museli na hotelu trnout. Američané pak totiž s Tureckem skoro dvě a půl hodiny bojovali o výhru, kterou nakonec po prodloužení urvali. Šanghaj 9:07 4. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér českého týmu Ronen Ginzburg. | Foto: Václav Mudra/ ČBF | Zdroj: ČBF

„Jsme teď v situaci, ve které jsme chtěli být, tedy, že si to rozdáme s Tureckem o postup,“ říkal bezprostředně po premiérové české výhře na světovém šampionátu Jaromír Bohačík. S tím, že by situaci ještě mohlo zkomplikovat Turecko výhrou nad Spojenými státy, nepočítal: „Toho se vůbec nebojím.“

Jenže Turci poté v šanghajské hale favorizované Američany skoro dvě a půl hodiny trápili. Nakonec ale po prodloužení prohráli 92:93.

„Jsem velmi smutný. Vydali jsme ze sebe to nejlepší. Po vítězství už jsme sahali, ale v rozhodujících chvílích základní hrací doby i prodloužení se dopustili obrovských chyb. Nicméně máme před sebou ještě jeden zápas, ve čtvrtek proti Česku,“ soukal ze sebe turecký kouč Ufuk Sarica.

Na zápas proti Čechům se po zápase upínal také turecký křídelník Furkan Korkmaz: „Opravdu to hodně bolí. Američané to neměli ve svých rukách, my ano. Ale prohráli jsme a je jedno o kolik bodů. Teď je nejdůležitější, že máme ještě jednu, poslední možnost splnit cíl a postoupit.“

A stejně jsou na tom teď před vzájemným čtvrtečním soubojem i čeští basketbalisté. „Určitě nejsem jediný, kdo si myslí, že nejsme favorité. Na druhou stranu nejsme ani vyloženě bez šance a můžeme se s nimi o postup porvat,“ věří trenér Čechů Ronen Ginzburg.