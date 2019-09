Chtěl bych si to ještě jednou vyzkoušet, říká basketbalista Bohačík o možném zahraničním angažmá

České basketbalisty dotáhl k historickému 6. místu na premiérovém mistrovství světa zejména Tomáš Satoranský, ale bez svých spoluhráčů by to sám nikdy nedokázal. A tak se lidé, kteří předtím basketbal tolik nesledovali, učí jména jako Vojtěch Hruban, Jaromír Bohačík, Ondřej Balvín nebo Patrik Auda. Hlavně ti svými výkony na sebe upřeli větší pozornost také odborníků. Peking 19:29 15. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Bohačík během zápasu proti Srbsku. | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

„Každý zápas zahraje někdo líp. Včera zahrál Patrik Auda, dneska Vojtěch Hruban, zase se střelecky dařilo Jaromíru Bohačíkovi. Je to vždycky o tom, že když se nedaří jednomu, je tam ten druhý,“ vysvětloval Tomáš Satoranský po vítězném zápase s Polskem, po kterém už čeští basketbalisté nemohli skončit hůř než šestí v celkovém pořadí.

Právě nymburští křídelníci Jaromír Bohačík a Vojtěch Hruban podepsali nedávno nové dlouholeté smlouvy. Sedmadvacetiletý Bohačík v minulosti neprorazil v Belgii.

„Kdyby se něco naskytlo, tak bych si to určitě chtěl ještě jednou vyzkoušet,“ říká Bohačík o možnosti zahrát si znovu v zahraničí.

„Vzpomínám si, když jsme se ze začátku scházeli s agentem, tak jsem říkal, že chci do Ruska, a on se smál ještě dva dny, že to mu ještě nikdo nikdy neřekl. To mi tehdy bylo asi šestnáct, od té doby jsem na tyhle řeči opatrný,“ neubrání se Bohačík smíchu při vzpomínce na jedno z prvních jednání s hráčským agentem Phillipem Parunem.

„Vzhledem k tomu, že jsem podepsal na čtyři roky a je mi třicet, tak pokud se nestane něco mimořádného, tak asi zahraničí ani nezkusím. Byly roky, kdy jsem to chtěl zkusit, ale nebylo nic, kvůli čemu bych si řekl, že z Nymburka odejdu. Vypadá to, že už tam asi zůstanu,“ říká k zahraničnímu angažmá Vojtěch Hruban.

„Když to řeknu tak blbě, tak jsem docela zklamaný v tom ohledu, že se už v minulosti nesnažili bojovat o to, aby byli venku. Vím, že o Vojtovi Hrubanovi se asi dva roky zpátky mluvilo s Tenerife. Bohačík i Vojta jsou hráči evropského formátu, jenže jde o to, co se ukazuje teď - Česko nebylo bráno jako basketbalová země. Tím, že jsme teď skončili na šestém místě, tak se na nás lidi najednou nebudou dívat skrz prsty,“ myslí jeden z krajánků pivot Bilbaa Ondřej Balvín, který už jako velmi mladý vyrazil do Španělska.

„Možná někoho v Evropě výkony Hrubana, Bohačíka, Balvína nebo Audy překvapily, ale mě ne. Jsou to dobří basketbalisté,“ směje se kouč Ronen Ginzburg a nepřestává ani když padne otázka, na to, jestli by Jaromír Bohačík a Vojtěch Hruban neměli hrát některou z elitních zahraničních soutěží.

„Hlavně to neříkejte majiteli Nymburka, ten by nám dal! Mají smlouvy, to zaprvé. Určitě hrají tak, že když vidím hráče z Polska a odjinud v Eurolize, oni by tenhle level určitě zvládli,“ říká Ginzburg.

Právě Ronen Ginzburg měl už před turnajem nabídky ze zahraničí a po něm a také svém životním úspěchu trenérské kariéry by mohly přijít další - ještě lukrativnější. Ovšem ani šestapadesátiletý Izraelec, který v Česku našel druhý domov, od české reprezentace zatím rozhodně nemá v úmyslu odcházet. Věří totiž, že tenhle tým ještě může dokázat i něco většího.