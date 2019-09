Zraněný basketbalista Schilb má výron kotníku, proti Řecku zřejmě nenastoupí

Čeští basketbalisté se budou muset s největší pravděpodobností obejít v pondělním souboji o čtvrtfinále na mistrovství světa v Číně proti Řecku bez Blakea Schilba. Pětatřicetiletý křídelní hráč francouzské Remeše v sobotním utkání s Brazílií utrpěl výron kotníku a dnes s týmem netrénoval. Šen-čen 12:03 8. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zraněný Blake Schilb. | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

Schilb byl v čase 28:17 atakován Leandrem Barbosou. Dvěma body zvýšil na 64:46, ale vzápětí nepříjemně dopadl vychýlen soupeřem na nohu. Do utkání už nezasáhl a po něm zamířil do nemocnice, kde rentgen vyloučil zlomeninu.

„Je to ale dost pohmožděné. Klasický výron těžšího kalibru. Pro Blakeův kotník děláme maximum, i teď absolvuje na hotelu nutnou rehabilitaci a rekonvalescenci. Pondělí ukáže, ale teď to nevypadá. Jsme ale ještě optimisti a uvidíme, jak to bude zítra,“ řekl manažer českého týmu Michal Šob k možnosti, že by Schilb duel stihl.