Úspěch podceňovaného týmu sledovali lidé po celém Česku, basketbalu roste popularita

Basketbalové reprezentanty na mistrovství světa podporovaly při každém zápase stovky českých fanoušků přímo na tribunách v Číně, neuvěřitelné tažení party kolem Tomáše Satoranského ale možná mnohem víc prožívali lidé doma - v Česku. Právě tady se v nejedné domácnosti při každém utkání držely palce při sledování televize nebo poslechu rozhlasového přenosu, českým basketbalistům se ale fandilo i hromadně na veřejných místech. Praha 18:37 14. září 2019

„Musím říct, že fandím téměř denně. Počínaje Japonskem, i Turecko, všechno. Je to úžasný zážitek. Děkujeme Českému rozhlasu, Radiožurnál dělá přenosy, takže to sleduju i dopoledne z práce,“ říkala paní Dana z Prahy.

Úspěch podceňovaného týmu sledovali lidé po celém Česku, mohl by přilákat k basketbalu víc dětí

Fanynka Dana sice po většinu mistrovství světa fandila českým basketbalistům doma nebo v práci při poslechu Radiožurnálu, ale na klíčový čtvrtfinálový zápas proti Austrálii dorazila ve středu stejně jako dalších několik stovek lidí do fanzóny na pražském Pankráci.

„Atmosféra ve fanzóně se mi moc líbila. Jsem tu už potřetí a je tu nejvíc lidí, co tu bylo. Bylo to jako na správném čtvrtfinálovém zápase. Kluci hráli skvěle, myslím, že prohrát s Austrálií o 12 bodů je i tak paráda. Vůbec jsme si nepředstavovali, že se dostaneme takhle daleko,“ byl i přes porážku s Austrálií nadšený fanoušek Michal, který do fanzóny na Pankráci zavítal se svou rodinou.

Spokojená odcházela i fanynka Pavla. Ta si úspěchem českých reprezentantů připomněla roky, kdy sama hrála basketbal a navíc byla ráda, že výkony Tomáše Satoranského, Jaromíra Bohačíka a spol. probudily vášeň k basketu i v jejím malém synovi.

„U nás doma už proběhlo, že by to chtěli zkusit. Myslím, že to je ohromná popularita pro basket u nás. Držím palce všem mladým a nadějným. Snad na tyhle úspěchy navážou,“ říkala Pavla. „Já jsem zhruba do sedmnácti let hrála basket, takže je to moje srdcovka a trochu jsem se vrátila do mládí,“ dodala.

„Osmiletého syna to teď začalo hrozně bavit, takže si myslím, že budeme mít s basketbalem co do činění,“ přidal se fanoušek Michal.

Jestli teď budou mít děti v Česku opravdu větší zájem o basketbal, jak prorokují fanoušci Pavla a Michal, ukážou možná už nejbližší týdny. Šesté místo na mistrovství světa by popularitě basketbalu v Česku mohlo pomoci.