Doufám, že si tenhle úspěch budou lidé v Česku pamatovat, raduje se trenér basketbalistů Ginzburg

Čeští basketbalisté nepřestávají na mistrovství světa v Číně udivovat svými výkony a budou mít ještě další příležitosti. Při premiérové účasti mezi světovou elitou v samostatné historii si totiž zahrají čtvrtfinále. Po sedmibodové porážce s Řeckem ale museli čekat, jak dopadne utkání Spojených států s Brazílií. A to sledovali v Šen-čenu všichni společně v jednom z hotelových salónků. Šen-čen 7:47 10. září 2019

Po odpočítání posledních sekund zápasu USA - Brazílie čeští basketbalisté slaví senzační postup - do čtvrtfinále mistrovství světa je totiž posouvá výhra obhájců titulu - Američanů.

„Chvíli jsem seděl a rozhlížel jsem se, jestli je nový rok. Koukal jsem se na hodinky, kde mám datum, jestli jsem něco nepopletl nebo jestli je čínský nový rok,“ popisuje kapitán národního týmu Pavel Pumprla, co v prvních chvílích po postupu v hotelovém salonku dělal, zatímco valná většina osazenstva se objímala a křepčila.

„Pocity jsou neskutečné, musím říct až takové klišé, že tomu ještě asi úplně nevěříme. Kór, když si člověk po zápase říkal ‚mám se radovat, nemám se radovat, co teď, čekáme ještě nebo nečekáme, teď je to o dvacet, bude to stačit nebo nebude?‘. Koukali jsme na to a pak jsme si mohli říct ‚jo, jsme tam‘. Evidentně se tady Číně může stát doopravdy cokoliv,,“ usmívá se Pumprla.

„Jsem na své hráče hrdý. Doufám, že tenhle úspěch si budou lidé v České republice pamatovat dlouho. Při zápase Američanů jsem byl nervóznější než při našem,“ říká izraelský kouč českých basketbalistů Ronen Ginzburg.

„Bohové stojí jen při dobrých lidech, takže jsme si to asi něčím zasloužili. Nemohli jsme mít jen štěstí. Ukázali jsme, že nespoléháme jen na pomoc shůry nebo štěstí. Prostě se hráči pokaždé rvali jako lvi a pokud ten nahoře stojí při nás, jen dobře,“ dodává Ronen Ginzburg před návratem do Šanghaje na čtvrtfinále s Austrálií.

Boj o postup mezi nejlepší čtyři týmy šampionátu budeme na iROZHLAS.cz sledovat online. Zápas je na programu ve středu v 15.00.