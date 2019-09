Pomáhá nám nadšení, že můžeme psát historii, říká Satoranský. Od čtvrtfinále dělí Čechy jeden zápas

„Pomáhá nám to nadšení, že tady můžeme psát historii. Kolem basketu je teď tolik pozornosti, to si užíváme,“ říká Tomáš Satoranský po vítězství nad do té doby neporaženou Brazílií na světovém šampionátu.

„Je to, jak se říká, historie na pochodu. Chceme si hlavně užívat to, jaký hrajeme basket, protože to je, doufám, že i pro diváky, radost,“ dodává spokojeně i Vojtěch Hruban.

A po následné výhře Spojených států nad Řeckem můžou být nejen oni dva ještě spokojenější. Postup mezi osm nejlepších celků turnaje mají totiž Češi rázem ve svých rukou.

„Kdyby mi někdo řekl, že budu hrát v pondělí s Řeckem o čtvrtfinále, tak mu nikdy neuvěřím. Neskutečné, co se tu zatím děje. Stávají se tu věci, které píšou historii, a já jsem za všechny kluky rád,“ usmívá se rozehrávač české reprezentace a Chicaga Bulls v NBA Tomáš Satoranský.

Čeští basketbalisté si proti Řecku mohou za určitých okolností dovolit v pondělím utkání od 10.30 i prohrát, a to až o 11 bodů. Jenže pak budou muset spoléhat na to, že Američané nepřipustí s Brazílií překvapení a neprohrají.