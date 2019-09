Ze zpráv cítíme, že jsme republiku trochu zbláznili, říká asistent trenéra basketbalové reprezentace

Ani fotbal, ani hokej není teď v Česku tolik probíraný mezi lidmi i na sociálních sítích jako basketbal. Mohou za to čeští reprezentanti, kteří se na mistrovství světa v Číně připravují na středeční čtvrtfinálovou bitvu s Austrálií. A podporu nejen od fanoušků řeší také v kabině. Šanghaj 17:58 10. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká střídačka se raduje. Důvodů k tomu měla během zápasu dost. | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

„Dostává se to k nám tak po kouscích. Aspoň částečně si uvědomujeme, co to mohlo způsobit, ale na jednu stranu je trošku škoda, že tomu nejsme blíž, protože by nás to nabíjelo ještě o to víc. I tak se těch zpráv k nám dostane dost a aspoň částečně to vnímáme,“ říká Radiožurnálu kapitán Pavel Pumprla v Číně, tedy přes 7000 kilometrů daleko od Česka.

A za odříznutí může i velká čínská zeď - ne ta kamenná, ale internetová. Mobilní signál ovšem také až sem bez problémů dosáhne.

„Gratulací a oslavných SMS bylo strašně moc. Nemám to nějak přesně spočítané, ale po každém úspěchu, co jsme tu udělali, přišlo nespočet smsek,“ culí se opavský rozehrávač Jakub Šiřina.

„Bavíme se o tom a cítíme z těch zpráv, že jsme tu republiku trochu zbláznili. Je to dobře pro basket, protože bojujeme o nějaké páté místo halových sportů s volejbalem a házenou. Když se jeden z těhlech sportů dostane na mistrovství světa a ještě takový zatím dílčí úspěch, tak je to jedině dobře,“ dodává Šiřinův klubový trenér a zároveň asistent reprezentačního kouče Petr Czudek.

Ale i v Číně se vám minimálně občas podaří na internet a i zakázané weby dostat, což ocení zejména mladší generace.

„Spousta lidí nám píše přes sociální sítě i v diskusích pod různými články. Podporují nás, což je hrozně super. Doufáme, že jsme dokázali vrátit basket v Česku na mapu,“ říká pivot Ondřej Balvín.

„Basket se dostane do povědomí lidí, co o něm moc neví, a to je jedině dobře,“ ví Jakub Šiřina.

A to mají čeští basketbalisté před sebou na světovém šampionátu v Číně ještě tři utkání. To nejbližší ve středu od 15.00 proti Austrálii a půjde o postup do semifinále. Na iROZHLAS.cz bude ze čtvrtfinálového utkání textový online přenos.