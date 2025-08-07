Položil základy basketbalu v Písku, teď sleduje Sršně mezi českou elitou. ‚Moc mě to hřeje,‘ říká Janovský

Fanoušci basketbalu si ještě určitě pamatují příběh píseckého basketbalového týmu ze sezony 2024/2025. Klub z malého okresního města, bez cizinců v sestavě, v základní části patřil k nejlepším. V sérii play-off, kterou vedení klubu přesunulo na zimní stadion, Písek prohrál s Děčínem hned v prvním kole. U zrodu klubu byl před třiceti roky Miroslav Janovský, který se o rozvoji basketbalu na jihu Čech rozpovídal v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Pro vás to není pohádka, co Písek prožívá v uplynulých dvou, třech, pěti sezonách?
Ne, pro mě to opravdu není pohádka. Stojí za tím tvrdá práce.

Poslechněte si rozhovor s jedním ze strůjců úspěchů Sršňů Písek Miroslavem Janovským

Podařilo se vám zbláznit píseckou veřejnost. Hřeje vás to u basketbalového srdce?
Moc mě to hřeje. Ta nadstavba, která teď je, je už věcí těch mladších, mého syna, trenéra Čecha, a tak dále. Já jsem přišel do Písku v roce 1972 hrát basketbal, když jsem skončil školu. Tady basket byl, ale že by byl na nějaké úrovni. Pražský přebor no.

Dokázal jste si tehdy představit, že písecký basketbal bude patřit k jednomu z nejlepších klubů v České republice?
Ne. Já jsem se tady oženil, hrál jsem tu basketbal a trénoval jsem tu od mini žáků až po chlapy dlouhá léta, různé kategorie. Založil jsem tady takovou tu návaznost jednotlivých ročníků na sebe. Taková ta spirála, to tady je.

Písek se dlouho držel na druhém místě, dokonce se tak trochu přetahoval s Nymburkem o pozici v čele soutěže. Potom přišlo play-off, divácký rekord. Byla to ve vašich očích výjimečná sezona?
Byla to krásná sezona. Důležitá byla i sezona předtím, že jsme se udrželi v nejvyšší soutěži. A teď jsme se výrazně zlepšili, hráli jsme velice dobře a moc se mi to líbilo. Získali jsme veřejnost. Na tom kluci pracují velice dobře, Písek je zblázněný. Ježdík mi říkal: „Znám lidi z Písku. V Písku se nechodí na hokej, tam se chodí na basket.“

Možná tomu chyběl úspěch v play-off, není to malá kaňka na konci sezony?
Já nevím, jestli to lze nazvat jako neúspěch, bylo to těžké. Já to nevidím jako velkou kaňku. Možná kdybychom postoupili do těch čtyř nejlepších, tak by to bylo lepší, ale je to dobré.

Je to motivace do další sezony?
Samozřejmě. Teď je to otázka udržení kvality mužstva, protože to není jednoduché.

