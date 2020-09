Po vzoru NBA či fotbalové ligy. V nejvyšší basketbalové soutěži bude rozhodčím nově pomáhat video

Po českém fotbale, hokeji, volejbalu a dalších sportech se dostává video také do basketbalu. V pátek začne nejvyšší soutěž, ve které budou mít rozhodčí možnost zkoumat 12 různých situací v zápase. Cílem je zpřesnit výroky rozhodčích, zejména pak ve vypjatých koncovkách zápasů. Praha 19:25 10. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zápasům v basketbalové lize bude nově pomáhat video (archivní foto) | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

„Pro český basketbal je to veliké. Ve světě, v Eurolize, v Champions League a v dalších soutěžích je to už naprosto běžná záležitost,“ říká šéf Asociace ligových klubů Tomáš Kotrč k systému Instant Replay, který stál celkem 7 milionů korun.

Nainstalovat ho v českých podmínkách nebylo úplně snadné. „Haly nejsou majetkem klubů. Mnohdy jsou to městská zařízení. Jednání nebyla úplně jednoduchá, stejně tak, jako nainstalovat na pevno pět kamer. Ale zvládli jsme to,“ dodává Kotrč.

Tím pádem bude moci trojice rozhodčích na palubovce přijít k monitoru, na kterém si budou moci přehrát celkem 12 různých momentů – zpravidla jde o posouzení faulu, přešlapu u střely za tři body a kontrolu času.

Týmy hrající evropské soutěže jsou na to zvyklé, takže nymburského Petra Šafarčíka zavedení videa tolik nepřekvapuje.

Regulérnost i nervozita

„Pomůže to k větší regulérnosti během zápasů. V nich bývá strašně moc nerozhodných situací. Rozhodčí zkrátka nemohou všechno stíhat, jsou to lidé jako my. Myslím, že video je důležité v jakékoliv soutěži. Je to jen o zvyku, v průběhu času se to stane normální. Uškodit to určitě nemůže,“ soudí Šafarčík.

Ale jestli to přispěje i ke zklidnění mnohdy nervózních závěrů zápasů, kde se týmy přetahují o každý bod, to je podle kolínského Jiřího Jelínka nejisté.

„Spíš to může dle mého hru znervóznit. Každý bude vždy čekat na výsledek, jak to tedy bude. Doufám, že systém pomůže tak, jak má.“

Právě Kolín si bude moci v pátek tyto situace jako první vyzkoušet, protože začne soutěž zápasem na palubovce Brna.