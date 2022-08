Basketbalová reprezentace objevila Karnika, kanadský talent s českými kořeny. Tip přišel od novináře

V českém basketbalovém týmu, který se připravuje na zářijové mistrovství Evropy, se zjevil nový hráč. James Karnik je 24letý hráč vysoký 206 centimetrů a má i české občanství. O Kanaďanovi s českými kořeny až doteď nikdo neslyšel a je pro všechny tak trochu překvapení. „Dlouhodobě pátráme po hráčích s českými kořeny, zvlášť když mají parametry basketbalisty,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál manažer basketbalové reprezentace Michal Šob. Praha 18:06 11. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít James Karnik v dresu Bostonu College Eagles | Zdroj: Profimedia

Jak jste se o Karnikovi dozvěděl?

Dlouhodobě pátráme po hráčích s českými kořeny, zvlášť když mají parametry basketbalisty. A v rámci tohoto pátrání jsme dostali tip od jednoho sportovního novináře a pak už šlo všechno velmi rychle. Hráče jsme obratem kontaktovali a v řádu dnů jsme byli dohodnutí na spolupráci.

Kdy jste se rozhodli, že ho pozvete na přípravu české reprezentace?

Na základě spousty informací. Podepsal smlouvu s kanadské letní lize s týmem, který vede Mike Taylor, což je bývalý reprezentační asistent. Takže jsme ty informace měli napřímo a měli jsme dostatečný zdroj dat k tomu, abychom hráče pozvali a viděli ho naživo.

Stihne se před mistrovstvím Evropy naplno začlenit do týmu?

V létě je příprava poměrně dlouhá a je dostatek prostoru se věnovat i těmto aktivitám a zkusit hráče nejenom na tréninku, ale snad i v nějakém přípravném zápase.

Je potřeba nahradit Američana Blakea Schilba, který byl velmi platným hráčem. V čem je hráč, který nevyrostl na českých palubovkách, jiný?

Tak to úplně nerozlišujeme. Je potřeba říct, že ta česká stopa Karnika je velmi silná a sahá hluboko do jeho rodinných kořenů. Český pas má od svých pěti let. Spíš to bylo o tom, kdy na něj přijdeme, protože se sám ostýchal ozvat.

Co přináší?

Určitě nějaké zlepšení kvality nebo případně doplnění rotace hráčů. Zvlášť u těchto podkošových je to velmi klíčové, protože když se podíváme do budoucna, hráči typu Patrik Auda či Jan Veselý přece jenom už nějaký věk mají. Dá se předpokládat, že v horizontu jednotek let přestanou reprezentovat právě z důvodu věku, a proto se tato možnost nabízela.

Na soupisce je teď pět pivotů, Karnik je šestý. Kolik jich nakonec bude sedět přímo na lavičce v zápasech evropského šampionátu?

To je asi spíš otázka na trenéra. Ale úplně nepočítáme s tím, že by teď Karnik nastoupil na EuroBasketu. Je to spíš nějaká investice do budoucna, ale dá se očekávat, že třeba na tom dalším kvalifikačním okně o mistrovství světa v listopadu by se mohl objevit v českém dresu i při oficiálním zápasu.

Diváci, kteří mají rádi basketbal, si určitě říkají, že by ho teď chtěli vidět v akci. Tak kdy budou mít tu možnost?

V pátek hrajeme přípravný turnaj v Pardubicích proti Bulharsku od 17.30 a v neděli na stejném místě ve stejný čas proti Chorvatsku, což jsou neoficiální přípravná utkání. A tam se prostor samozřejmě nabízí. Je otázkou, jestli ho trenér Ginzburg zařadí do užší nominace, ale je to jedna z možností, kdy vidět při samotné hře. Protože pak se přípravný vlak rozjíždí opravdu rychle.