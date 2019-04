Třinácté Final Four pro Natálii Hejkovou. Trenérka USK bude uvedena do basketbalové Síně slávy

Slovenka Natália Hejková je nejúspěšnější basketbalovou trenérkou v historii ženské Euroligy. Ve své sbírce má pět titulů se třemi různými týmy a ten zatím poslední získala v roce 2015 pro pražské USK, kde působí už sedm let. Letos sice další euroligové zlato nepřidá, ale stále může pomýšlet alespoň na bronzovou medaili. Šoproň 12:01 14. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenérka basketbalistek USK Praha Natália Hejková doufá alespoň v zisk bronzu | Foto: ČTK

V nedělním zápase o třetí místo se koučka Natália Hejková pokusí se svými svěřenkyněmi vyzrát na domácí Šoproň, a to při své už 13. účasti ve Final Four.

„Když jsme postoupili, sedli jsme do autobusu a já prosila, aby mi někdo vygooglil, kolikáté je to Final Four, protože jsem to nevěděla. Pan prezident klubu to našel a za pět minut přišla zpráva od slovenského novináře. Je to moje šťastné číslo,“ vypráví Radiožurnálu Natália Hejková.

Bývalá československá basketbalistka bude na přelomu srpna a září během mužského světového šampionátu v Číně uvedena spolu s Jiřím Zídkem starším do Síně slávy Mezinárodní basketbalové federace FIBA.

„Když mi to zatelefonovali, řešila jsem organizační věci. Došlo mi to až ve chvíli, kdy jsem položila telefon. Je to velká čest, celosvětová organizace si vybrala mě. Člověka, který je ještě aktivní. Většinou se tam dostávají lidé, kteří už skončili. Další tam jsou in memoriam,“ popisuje pětašedesátiletá Natália Hejková, která už se na slavnostní vyhlášení do Pekingu těší, i když tam poletí jen v podstatě na otočku.

Nominaci si bývalá rozehrávačka vysloužila za trenérské úspěchy zejména na klubové scéně. Euroligu ovládla dvakrát s Ružomberkem, dvakrát se Spartakem Moskevská oblast a jednou se svým aktuálním zaměstnavatelem USK Praha.

‚Nejoblíbenější koučka‘

„Při tom počítání jsem zjistila, že nejvíc jich bylo s Ružomberokem – 6. Asistent mi říkal, že musím ještě zůstat, aby jich bylo šest i v Praze. Ale nerada si dávám takové cíle,“ vysvětluje Hejková v Šoproni během Final Four, které je pro ní s Vysokoškolačkami čtvrté a snad ne poslední, protože v Praze zůstane ještě minimálně další sezonu.

Pro světový basketbal už našla a vypiplala nejednu hvězdu. „Je to asi moje nejoblíbenější koučka. Budu fandit každému týmu, který povede,“ říká Srbka Sonja Petrovičová, která z Prahy zamířila za lepším výdělkem do ruského velkoklubu z Kursku.

„Její styl se mi moc líbí a sedí mi. Je to dobrá koučka, ale také osobnost. Ona je hlavní důvod, proč jsem v USK podepsala kontrakt na další rok. Abych mohla čerpat z jejích zkušeností a znalostí. Mám štěstí, že se můžu učit zrovna od ní,“ dodává současná hlavní opora USK - Alyssa Thomasová na adresu slovenské legendy Natálie Hejkové.