Basketbalista Krejčí rehabilituje po operaci kolena, mistrovství Evropy v Praze bere jako motivaci

Vít Krejčí má za sebou premiérovou sezonu v basketbalové NBA, ale kdy a jestli se bude moct v létě připojit k reprezentaci, ještě neví. Po dalším menším lékařském zákroku, kdy mu v Los Angeles čistili dřív operované levé koleno, už má za sebou měsíc rehabilitace. A vše je na dobré cestě, Krejčí se už cítí lépe než na konci sezony, kterou dohrával v bolestech. Oklahoma 17:05 18. května 2022

„Dva dny po konci sezony jsem měl hned operaci a pak jsem se vrátil zpátky do Oklahomy rehabilitovat. Takže už se neskutečně těším domů, nebyl jsem tam vlastně dva roky, ale vymysleli jsme to tak, že počkáme do té doby, dokud se nebudu cítit dobře,“ vysvětluje z USA po úspěšném zákroku basketbalový rozehrávač Vít Krejčí.

Ještě před loňským draftem NBA musel na operaci přetrženého křížového vazu v kolenu a měl poškozené také menisky. I tak skoro po roční pauze ve svém prvním roce v zámoří dostal hlavně na konci sezony hodně prostoru a patřil mezi nejvytíženější hráče Thunder.

„Hrál jsem pod bolestmi, takže jsme to museli řešit různými prášky, bylo pro mě důležité tu sezonu dohrát. Prakticky od začátku sezony jsme věděli, že toto čištění budu muset podstoupit. Asi 80 % sportovců, kteří měli stejnou operaci jako já, museli do roka na čištění. Russell Westbrook měl také ACL (poranění předního zkříženého vazu kolene) také a na čištění šel třeba čtyřikrát,“ vysvětluje jednadvacetiletý reprezentant.

Kdy se do Česka přesune, ale zatím ještě neví, přestože už má třeba i domluvené tréninky s kondičním koučem národním týmu Michalem Miřejovským. Také s dalšími členy realizačního týmu je neustále v kontaktu.

„Koukám spíš na ten červen, protože nemohu být doma moc dlouho, musím se vrátit na chvíli do Oklahomy a pak bych se zase vrátil domu. Nechám to podle toho, jak se budu cítit.“

V září totiž bude Praha hostit jednu ze základních skupin mistrovství Evropy a půjde o vrchol generace kolem Tomáše Satoranského a Jana Veselého. Už v červenci bude zase pokračovat pro národní tým kvalifikace o postup na mistrovství světa v příštím roce.

„Vzadu v hlavě mám pořád reprezentaci, která mě každý den motivuje, abych pracoval co nejtvrději. Beru to ale den ode dne, nemám žádné jasné plány,“ zůstává trochu tajemný basketbalový rozehrávač Vít Krejčí.

Jasněji o jeho zdravotním stavu a zapojení do reprezentace by mělo být v nejbližších dnech. prohlédne ho totiž v LA specializovaný lékař, který mu levé koleno čistil.