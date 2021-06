Atlanta vyhrála první semifinále NBA proti Milwaukee, domácí táhl rozehrávač Young se 48 body

Basketbalisté Atlanty vstoupili do semifinálové série NBA vítězstvím 116:113 v Milwaukee. Hlavní zásluhu na tom měl rozehrávač Trae Young, který si 48 body vytvořil nový osobní rekord v play-off a jen dva body zaostal za svým kariérním maximem. K tomu přidal 11 asistencí. Pro Bucks to byla první domácí porážka v letošních vyřazovacích bojích, naopak Hawks vyhráli poprvé v semifinále NBA od roku 1968 a stěhování do Atlanty ze St. Louis. New York 8:51 24. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Je to neuvěřitelné. Přesně tohle jsem chtěl zažít, když jsem přicházel do NBA jako nováček. Nevíte, jak je to těžké, dokud se vám to opravdu nepovede,“ uvedl Young.

Milwaukee přitom mělo doma po většinu zápasu navrch a díky 34 bodům, 12 doskokům a 9 asistencím Janise Adetokunba a 33 bodům a 10 asistencím Jrue Holidaye vedli Bucks čtyři minuty před koncem o sedm bodů. Pak ale dal koš John Collins a Young trefil těžkou střelu s faulem.

Přesto měli v koncovce výhodu Bucks po dvou smečích Adetokunba po nahození od Holidaye. Autor 23 bodů Collins však trojkou minutu a půl před koncem vrátil Atlantu do hry a Clint Capelo košem po útočném doskoku zařídil půl minuty před koncem vedení, které už Atlanta díky trestným hodům Younga nepustila.

Milwaukee ještě mohlo trojkou vyrovnat, ale Khris Middleton se netrefil. Zklamal tak 16.500 fanoušků v hale a další tisíce před arénou, kteří poprvé v letošním play-off nemohli slavit vítězství. „Mrzí mě to, musím hrát lépe,“ litoval Middleton, který dal jen 15 bodů a minul všech devět trojkových pokusů.

„Už od střední školy miluji zápasy venku. Hrát proti soupeři a jeho fanouškům. Když jste jen váš tým proti tisícům lidí, tak vás to ještě mnohem více sjednotí a namotivuje,“ dodal Young.

Finále Východní konference play-off NBA - 1. zápas:

Milwaukee - Atlanta 113:116.