NBA je zpět. Šampioni Lakers nestačili na Clippers, Brooklyn přehrál Golden State

Šampioni NBA Los Angeles Lakers začali novou sezonu porážkou s městskými rivaly Clippers. Jen 72 dnů poté, co získali sedmnáctý titul v klubové historii, převzali nejprve vítězné prsteny, načež derby prohráli 109:116. Clippers k úspěchu pomohl nejvíce Paul George s 33 body, z toho 26 dal ve druhé polovině. Duel mezi Brooklynem a Golden State okořenil návrat Kevina Duranta, ale Nets pomohl k jasné výhře nad svým bývalým klubem 125:99. New York 7:44 23. prosince 2020

Clippers prohráli s Lakers oba přípravné zápasy, ale ostrý ligový start jim vyšel. Favorizované rivaly zdolali stejně jako na začátku minulé sezony, po úvodní čtvrtině vedli už o 20 bodů (39:19).

George v bitvě o Los Angeles proměnil 13 z 18 střel včetně pěti trojek a přidal šest doskoků. Hvězdný Kawhi Leonard mu sekundoval s 26 body, kanonýr Lakers LeBron James měl bodů 22.

Brooklynu se také povedl začátek; úvodní část ovládl 40:25. Hvězdný Durant, jenž hrál první zápas od přetržení achilovky po 18 měsících, nastřílel 22 bodů a přidal pět doskoků, tři asistence, stejný počet zisků za 25 minut na palubovce.

„Hraju basketbal od osmi let, proto jsem se z návratu nesnažil dělat velkou vědu. Jen jsem dělal, co umím,“ řekla Durant, dvojka draftu z roku 2007, jež do New Yorku přišel loni v létě právě z Golden State. Debut si nicméně kvůli pandemii covidu-19 musel i Durant užít bez fanoušků. Nejlepším střelcem Nets, kteří odstartovali novou éru pod kanadským trenérem Stevem Nashem, byl s 26 body rozehrávač Kyrie Irving.

NBA:

Brooklyn - Golden State 125:99, LA Lakers - LA Clippers 109:116.