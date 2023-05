White v poslední sekundě zařídil vítězství proti Miami a naděje Bostonu na finále NBA ještě žijí

Basketbalista Derrick White košem v poslední sekundě zařídil Bostonu vítězství 104:103 na hřišti Miami, která udržela Celtics šanci na postup do finále NBA. Boston třetím úspěchem v řadě srovnal sérii na 3:3 a pokud zvítězí v rozhodujícím sedmém utkání doma, stane se prvním týmem v historii, který otočí sérii play-off z 0:3. Rozhodne se v noci na úterý v Bostonu. Na svého soupeře v boji o titul již čeká Denver. Miami 8:50 28. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Derrick White (vpravo). | Foto: Sam Navarro-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Miami mělo velkou šanci na finále, protože tři sekundy před koncem vybojoval Jimmy Butler faul na trojce a třemi přesnými trestnými hody poslal Heat do vedení 103:102. Jenže pak přišel okamžik, který se zapíše do historie.

White vyhazoval z autu na Marcuse Smarta, který vystřelil těžkou trojku. Míč se jen odrazil od obroučky, ale White využil toho, že jeho obránce šel vypomáhat na Smarta, doběhl ke koši a rovnou z doskoku stihl vrátit míč do koše. Rozhodčí si ověřili, že vše stihl včas a Boston mohl slavit.

White se stal teprve druhým hráčem v historii, jenž trefil vítězný buzzer beater v okamžiku, kdy jeho tým čelil vyřazení. Tím jediným dosud byl Michal Jordan se svou střelou z roku 1989: tehdy zachránil Chicago proti Clevelandu. „Prostě se ke mně odrazil míč, tak jsem ho poslal zpět na koš. Mám obrovskou radost, protože to může rozhodnout celou sezonu. My prostě ještě nechtěli skončit,“ řekl White.

„Derrick se tam z ničeho nic zjevil a zachránil nás. Byla to od něj neuvěřitelná akce,“ ocenil spoluhráče Jaylen Brown, který nastřílel 26 bodů. Jayson Tatum přidal za Boston 31 bodů a Marcus Smart 21 bodů. White skončil s 11 body. Za Miami dal Jimmy Butler 24 bodů a Caleb Martin 21 bodů.

Boston je teprve čtvrtým týmem v historii, jenž dokázal v sérii srovnat z 0:3 na 3:3. V roce 1951 to byl New York, v roce 1994 Denver a v roce 2003 Portland. Nikdo z nich ale rozhodující sedmý zápas nevyhrál. Všichni ale hráli venku, zatímco Boston bude mít výhodu domácího zápasu a může tak vstoupit do dějin.

„Není nic lepšího než zápas číslo sedm. Dnes jsme svou šanci nevyužili, ale stále máme šanci na finále. A já vím, že naši hráči pro to udělají všechno,“ řekl trenér Miami Erik Spoelstra. „Venku budeme muset předvést něco speciálního, ale my máme speciální tým. Už jsme v tomto play off ukázali hodně velkých věcí a předvedeme to i v Bostonu,“ řekl Jimmy Butler.

Finále Východní konference play-off NBA - 6. zápas:

Miami - Boston 103:104, stav série 3:3.