Satoranský po odvolání kouče Chicaga Boylena: Byl to velice důležitý tah, nepřekvapil mě

Vedení basketbalového Chicaga Bulls hledá nového trenéra. Klub, za který hraje Tomáš Satoranský, už nebyl ve hře o play-off a tak se po koronavirové pandemii v dohrávce zámořské soutěže ani nepředstavil. Přesto byl kouč Jim Boylen po dvou necelých sezonách odvolaný teprve před pár dny. Praha/Chicago 13:51 16. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Chicaga Tomáš Satoranský | Foto: Mike DiNovo-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Byl jsem zrovna u holiče, když jsem se to dozvěděl,“ směje se v rozhovoru pro Radiožurnál Tomáš Satoranský, v této sezoně NBA ústřední rozehrávač Chicaga Bulls.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se k odvolání kouče Chicaga staví Tomáš Satoranský? Dozvíte se v příspěvku Jakuba Kanty

Zároveň ale vážně dodává: „Tolik mě to nepřekvapilo. Očekával jsem, že takto velká změna nastane. Měli jsme již takové indicie tím, že se měnili lidé v našem front office, vedení, nebo mezi fyzioterapeuty, kteří už byli dlouho u týmu. Bylo vidět, že Arturas Karnišovas, který do vedení přišel, to chce trochu osvěžit a že přivede nové lidi.“

Basketbalisté Chicaga Bulls v této pro ně předčasně ukončené sezoně vyhráli do března z 65 zápasů 22.

Do uzavřeného komplexu na Floridě ani necestovali a někteří hráči v čele s největší hvězdou týmu Zachem LaVinem, který zatím odmítá prodloužit smlouvu, už v minulých měsících po odvolání Boylena volali.

Potřeba zkušeného trenéra

„Naše skupina potřebuje zkušeného trenéra, který má za sebou spoustu zápasů v NBA jako hlavní kouč. Jsme jeden z nejmladších týmů ligy, takže myslím, že toto bylo velice důležité,“ říká Satoranský na pražské Folimance, kde právě skončil pátý ročník jeho kempu, během kterého v hale odhalil svůj dres z Chicaga Bulls.

O svou budoucnost v klubu, který proslavil Michael Jordan, se nebojí. „Nemám strach, že bych nepokračoval dál v Chicagu.“

Satoranský je bez trenéra. U basketbalistů Chicaga skončil po necelých dvou letech kouč Boylen Číst článek

Kdy se bude muset přesunout zpět do Spojených států amerických Tomáš Satoranský ještě neví. Stejně tak, jako kdo by mohl být jeho nový trenér.

„Ne, vůbec netuším. Předpokládal jsem, že mezi kandidáty by mohl být Chris Fleming, který byl naším asistentem trenéra. Na druhou stranu myslím, že budou chtít přivést nového kouče. Ale to pouze čtu na sociálních sítích, jinak vůbec nevím,“ vysvětluje Tomáš Satoranský, jediný Čech v NBA.