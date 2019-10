Žádný trest nepřipadá v úvahu, brání šéf NBA manažera Houstonu, který odstartoval spory s Čínou

Už dva týdny trvá roztržka mezi NBA a Čínou kvůli tweetu na podporu protestujících v Hongkongu. Šéf nejlepší basketbalové ligy světa Adam Silver ale generálního manažera Houston Rockets Daryla Moreyho, který kauzu vyvolal, trestat nehodlá, přestože ho o to prý žádala čínská vláda. Peking 19:48 18. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komisař NBA Adam Silver. | Zdroj: Reuters

„Finanční následky jsou a ještě mohou být dramatické,“ řekl komisař NBA Adam Silver médiím v New Yorku. „Už teď jsou ztráty značné. Naše zápasy se teď v Číně nevysílají a uvidíme, co bude dál,“ dodal.

Čínská televize ruší přenosy příprav NBA. Reaguje na tweet generálního manažera Houstonu o Hongkongu Číst článek

Problémy nejlepší basketbalové ligy světa odstartoval generální manažer Houston Rockets Daryl Morey, když na svém twitterovém účtu na začátku října podpořil hongkongské demonstranty. „Bojujte za svobodu. Stojím za Hongkongem,“ stálo v příspěvku, který rozlítil Číňany.

Nepomohlo, že Morey příspěvek krátce nato smazal a omluvil se, ani to, že se od tweetu bleskově distancoval i majitel Houston Rockets Tilman Fertitta. Čínská statátní televize zrušila plánované vysílání přípravných zápasů NBA v Šen-čenu a Šanghaji, od basketbalových hvězd se odvrtátila část čínských fanoušků a sponzorů.

Důsledky záhy pocítili i samotní hráči, kteří odcestovali do Číny, aby tam odehráli přípravné duely. Třeba jeden z hráčů Lakers se podle zdrojů televize ESPN před odletem do Číny dohodl s jednou čínskou společností na kontraktu, který mu měl vynést v přepočtu asi 30 milionů korun, po rozpoutání sporu z něj ale nakonec nebylo nic.

Uklidnit situaci nepomohla ani slova Silvera, který se Moreyho zastal s tím, že NBA nemůže diktovat, co hráči, zaměstnanci a vlastníci klubů říkají. Za to schytal šéf ligy od čínské strany kritiku i obvinění, že podporuje násilí. Podle Silvera dokonce čínská vláda žádala o Moreyho odvolání.

Satoranskému trenér před startem NBA věří. Český basketbalista začne v základní sestavě Chicaga Číst článek

„Řekli jsme, že to nepřipadá v úvahu. Ani žádný trest nepřipadá v úvahu,“ řekl Silver. „Hodnoty NBA, americké hodnoty s námi cestují, kamkoliv jedeme. A jednou z těch hodnot je svoboda projevu,“ dodal Silver.

Obraz slavné ligy jako instituce chránící svobodu projevu, který si NBA buduje, ale narušila největší hvězda NBA LeBron James. „Myslím, že nebyl dostatečně informovaný, a přesto se vyjádřil. Buďte opatrní v tom, co tweetujete. Ano, máme svobodu slova, ale i ta může vést k negativním následkům, pokud myslíte jen na sebe, a ne na ostatní,“ prohlásil James, čímž zase rozlítil mimo jiné protestující v Honkongu, kteří pálili jeho dresy.

Později dodal, že on i jeho tým byli pod velkým tlakem, když Morey vypustil svůj tweet do světa v době, kdy byli zrovna některé týmy v Číně. „Mohl s tím počkat třeba týden,“ dodal.

Pokud by se napětí mezi NBA a Čínou neuklidnilo, mohla by se slavná liga rozloučit se zhruba čtyřmi miliardami dolarů, které do ní z čínského trhu plynou. To by se projevilo mimo jiné na platech hráčů, kterým by liga mohla snížit platový strop.