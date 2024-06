Dallas drží naději na obrat finále NBA, ve čtvrtém zápase série porazil Boston a snížil na 3:1

Basketbalisté Dallasu ovládli čtvrtý zápas finále NBA proti Bostonu a po domácím drtivém vítězství 122:84 snížili stav série na 1:3. Celtics budou mít druhou možnost rozhodnout o zisku titulu v noci z pondělí na úterý, kdy budou hostit pátý duel. Dallas 9:23 15. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luka Dončić slaví výhru | Foto: Julio Cortez | Zdroj: Profimedia

O odložení korunovace se zasloužil zejména autor 29 bodů a pěti doskoků i asistencí Luka Dončić, který přitom vůbec nezasáhl do poslední čtvrtiny. S 21 body sekundoval hvězdě Mavericks rozehrávač Kyrie Irving.

„Je to vlastně docela jednoduché, nemusíme to komplikovat, není to žádná chirurgická operace. Byli jsme na zápas připravení a zatímco soupeř už plánoval oslavy, my jsme byli zoufalí. A pořád jsme, je nutné, abychom v tom pokračovali. Boston čeká poslední krok, ten je nejtěžší,“ řekl trenér Jason Kidd.

What a play by Kyrie and Luka #NBAFinals pic.twitter.com/SZFz44vRJP — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 15, 2024

Mavericks vedli už po první části o 13 bodů a v poločase o 26, přičemž Dončić do hlavní přestávky zaznamenal 25 bodů. Domácí hráči stříleli s úspěšností 50 procent, zatímco soupeř dosáhl jen na 36 procent, také měli velkou převahu v doskakování (52:31) a na body z podkošového území vyhráli drtivě 60:26.

Konečný rozdíl 38 bodů je třetí nejvyšší v historii finálových zápasů. Hůř dopadl pouze Utah proti Chicagu v roce 1998 (42 bodů) a Lakers v roce 2008 proti Bostonu (39). Celtics zároveň utrpěli nejtěžší porážku ve finále v klubové historii, dosud to byl rozdíl 33 bodů proti Lakers z finále v roce 1984.

V průběhu utkání hosté prohrávali dokonce o 48 bodů, a tak nejen hvězdy Dallasu mohly už celou čtvrtou čtvrtinu šetřit síly na příští zápas. „Příprava neznamená úspěch. Měli jsme skvělý střelecký trénink, skvělé video, skvělý proces. A soupeř nás přehrál,“ konstatoval zklamaný kouč Bostonu Joe Mazzulla. V jeho týmu byl nejlepším střelcem Jayson Tatum s 15 body.

The Mavs' star duo combine for 50 points to force Game 5 back in Boston



Luka: 29 PTS, 5 REB, 5 AST, 3 STL

Kyrie: 21 PTS, 4 REB, 6 AST



Game 5: Monday, 8:30pm/et, ABC pic.twitter.com/3R7DaFrGrq — NBA (@NBA) June 15, 2024

Pouze po 10 bodech zaznamenali Jrue Holiday a Jaylen Brown, kteří trefili jen čtyři z 10, respektive tři z 12 střel.

„Je těžké vyhrát, ale vyhrát čtvrtý zápas finále je ještě daleko těžší. Dostali jsme facku," řekl Holiday, pro jehož tým bylo 35 bodů za první poločas nejméně za dva roky působení trenéra Mazzully. "Očekávám, že v pondělí budeme daleko lepší,“ prohlásil pivot Celtics Al Horford.

Série se nyní vrátí do Bostonu a v případě výhry Dallasu by se šestý duel hrál ve čtvrtek opět v Texasu. „Nic se pro nás nemění. Je to jen jedna výhra z potřebných čtyř. Budeme věřit až do konce,“ řekl Dončić.

Finále play off NBA - 4. zápas: Dallas - Boston 122:84 (34:21, 61:35, 92:60) Nejvíce bodů: Dončič 29, Irving 21, Hardaway 15 - Tatum 15, Hauser 14, Pritchard 11. Stav série: 1:3.