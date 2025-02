Lillard pomohl Milwawukee sezonním maximem porazit Philadelphii. Houston ukončil sérii porážek

Rozehrávač Damian Lillard si 43 body vylepšil sezonní maximum v NBA a dovedl basketbalisty Milwaukee k výhře 135:127 nad Philadelphií.

Při absenci zraněného Janise Adetokunba přidal lídr Bucks ještě osm doskoků i asistencí. Hostující Sixers vedl s 39 body Tyrese Maxey, 27 přidal Joel Embiid a po zápase přiznal, že s problémovým kolenem možná bude muset na další operaci.

Bývalý nejužitečnější hráč ligy Embiid, olympijský vítěz z loňských her v Paříži a držitel ocenění MVP v NBA za ročník 2022/23, si poranil koleno loni v lednu. V neděli odehrál teprve šestnáctý zápas v sezoně, k 27 bodům přidal 12 doskoků a šest asistencí.

Basketbalisté Houstonu zdolali Toronto 94:87 a ukončili sérii šesti porážek. Ve čtvrté minutě ale Rockets přišli o tureckého pivota Alperena Senguna, kterého vyřadila bolavá záda.

Příležitosti se chopil Jock Landale a připsal si první double double v ročníku za 11 bodů a 10 doskoků.

GET OUT OF UNC'S WAY‼️ pic.twitter.com/yQkA7YCur2