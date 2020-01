Zemřel bývalý šéf basketbalové NBA David Stern. V čele slavné ligy stál 30 let

Bývalý dlouholetý komisionář NBA David Stern necelé tři týdny po krvácení do mozku a akutní operaci zemřel, bylo mu 77 let. Zámořskou basketbalovou ligu vedl 30 let do února 2014, což bylo suverénně nejdelší období.

New York 7:44 2. ledna 2020