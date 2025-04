Emotivní návrat basketbalisty Dončiće. Před zápasem s Dallasem se rozbrečel, poté mu nastřílel 45 bodů

Slovinský basketbalista Luka Dončić se poprvé od únorové výměny vrátil do Dallasu a bývalému klubu po emotivním přivítání nastřílel 45 bodů. Ve středečním utkání NBA tak dovedl Los Angeles Lakers k vítězství 112:97. Dallas 11:45 10. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Emotivní Luka Dončić sleduje vzpomínkové video od svého bývalého klubu Dallasu Mavericks | Zdroj: Reuters

Dončić nastupoval za Mavericks pět a půl let do února, než ho klub nečekaně poslal do Lakers k LeBronu Jamesovi. Bývalý zaměstnavatel mu před středečním utkáním připravil video, aby mu poděkovat za dosavadní roky. Slovinský reprezentant se neubránil slzám. Poté ale proměnil 16 z 28 pokusů.

Luka wiping tears after watching Mavs tribute video pic.twitter.com/9tYtzdW3A0 — ESPN (@espn) April 9, 2025

„Ani nevím, jak jsem to dokázal. Když jsem viděl to video, říkal jsem si: nemám šanci tenhle zápas odehrát,“ přiznal pro ESPN. „Dojalo mě to k slzám. Přišel jsem sem jako mladík, bylo mi osmnáct, a díky vám jsem se mohl cítit jako doma,“ vzkázal šestadvacetiletý rozehrávač.

V zápase však nechal emoce stranou. „Miluji zdejší fanoušky i tohle město, ale je čas jít dál,“ dodal Dončić. Jednatřicet bodů předvedl už v prvním poločase. Přidal osm doskoků, šest asistencí a čtyři zisky. James měl 27 bodů, 13 z nich v klíčové čtvrté části. Odehrál 1561. utkání v základní části, což je druhý nejlepší výkon historie. Předstihl Kareema-Abdula Jabbara, před Jamesem už je jen Robert Parish (1611).

Fanoušci Dallasu oslavují návrat hvězdného basketbalisty Luky Dončiće při prvním zápase s Lakers | Foto: Kevin Jairaj | Zdroj: Reuters

Hráči LA Clippers i díky 35 bodům a deseti asistencím Jamese Hardena zdolali oslabený Houston 134:117 a mají šestou výhru za sebou. Chorvat Ivica Zubac předvedl triple double s 20 body, jedenácti doskoky a deseti asistencemi.

Denver v prvním zápase po odvolání trenéra Michaela Malonea uspěl na hřišti Sacramenta 124:116. Dočasný kouč David Adelman měl oporu ve čtyřech dvouciferných střelcích. Christian Braun je vedl s 25 body, Nikola Jokić nasbíral triple double za 20 bodů, dvanáct doskoků a jedenáct asistencí.

Nikola Jokic tonight:



20 Points

12 Rebounds

11 Assists

4 Steals



Nuggets snap their 4-game losing streak. pic.twitter.com/IQl3gwQHu3 — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 10, 2025

Nejlepší celek sezony Oklahoma City i bez zraněného kanonýra Shaie Gilgeouse-Alexandera vyhrála 125:112 ve Phoenixu, 33 body se blýskl Jalen Williams. Naopak tým Golden State promarnil vedení až o 14 bodů a podlehl San Antoniu 111:114. Spurs rozhodli ziskem poslední čtvrtiny 38:23. Lídry byli Keldon Johnson a Stephon Castle s 21 body, domácím nestačilo 30 bodů Stephena Curryho nebo 28 Jimmyho Butlera.

Boston šetřil v Orlandu všechny opory a prohrál 76:96. Domácí Magic k vítězství dovedl s 23 body Franz Wagner.

Výsledky NBA: Orlando - Boston 96:76, Washington - Philadelphia 103:122, Toronto - Charlotte 126:96, Dallas - LA Lakers 97:112, Chicago - Miami 119:111, Utah - Portland 133:126 po prodl., Golden State - San Antonio 111:114, Phoenix - Oklahoma City 112:125, Sacramento - Denver 116:124, LA Clippers - Houston 134:117.